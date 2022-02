Schneefall & Sturm: Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab

Am Dienstag war ein Klein-Lkw von der Fahrbahn der B41 abgekommen und blieb im Straßengraben liegen. Die Feuerwehr Langfeld sicherte die Unfallstelle ab, baute die Beleuchtung auf und unterstützte die Feuerwehr St. Martin bei der Bergung des Unfallfahrzeuges, das danach zu einem Abstellplatz transportiert wurde.

In der Nacht auf 1. Februar war ein Mann nach Mitternacht mit seinem Pkw von Limbach kommend in Richtung Kirchberg unterwegs. Rund 500 Meter vor der Ortseinfahrt Kirchberg kam er laut Feuerwehr auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen. Das Fahrzeug schleuderte in den Straßengraben, beschädigte einen Leitpflock und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrzeuglenker und sein Beifahrer blieben beim Unfall laut Feuerwehr unverletzt und konnten das Auto selbstständig verlassen.

Eine Streife der Polizei übernahm das Absichern der Unfallstelle, für die Pkw-Bergung wurde das Kranfahrzeug der Feuerwehr Schrems vom Einsatzleiter nachgefordert. Der Unfallwagen wurde wieder auf die Fahrbahn gehoben, die beiden Insassen konnten ihre Fahrt fortsetzen. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren