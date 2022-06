Schönau bei Litschau Gelungene Veranstaltung: Mit der Waldviertelbahn zum Weidefest

Auch Josef Laier, Sandra Preisinger, Markus Wandl, Marion Kuben, Otto Böhm, Andrea Wagner, Rainer Hirschmann und Martin Spitaler unterhielten sich beim Weidefest in Schönau gut. Foto: privat

B ei bestem Sommerwetter fand am Sonntag im Feststadl von Gast- und Landwirt Otto Böhm in Schönau bei Litschau das lange geplante Weidefest statt. Den Besuchern war es durch den Bahnanschluss auch möglich, per Zug anzureisen.