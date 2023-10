1.000 Besucher bei Litschauer Bau- und Gewerbemesse

Mit etwa tausend Gästen an den beiden Tagen verzeichnete die Bau- und Gewerbemesse der „Litschauer G'schäftsleut“ am 28. und 29. Oktober in der Veranstaltungshalle „Das Moment“ im Strandbad regen Zulauf. Obmann Kurt Jungbauer konnte bereits bei der Eröffnung sehr viele Besucher willkommen heißen, darunter als Ehrengäste Nationalrats-Abgeordnete Martina Diesner-Wais, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christoph Prinz, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber, Bürgermeister Rainer Hirschmann und Vizebürgermeister Johannes Heißenberger. Auch viele Vertreter der angrenzenden Gemeinden waren anwesend, darunter die Bürgermeister Franz Kuben (Haugschlag) Karl Schraml (Eggern) Georg Einzinger (Brand-Nagelberg) samt Vize Werner Traxler und Roland Datler (Gastern).

Besonders strich Jungbauer die Wichtigkeit des Messe-Mottos „regional denken, regional kaufen“ hervor. Die Räumlichkeiten des „Moment“ würden den idealen Ort dafür bilden, betonte er auch in Anwesenheit von Nicole Auer von der Direktion des Theater- & Feriendorfes Königsleitn. - Nicht nur wegen des würdigen Rahmens, sondern auch deshalb, weil die energieautarke Veranstaltungshalle durchwegs von örtlichen Firmen umgebaut wurde.

Bürgermeister Hirschmann dankte für die Durchführung der tollen Leistungsschau, die er trotz des Fehlens übergroßer Betrieben in der Gemeinde als kräftiges Lebenszeichen der Litschauer Wirtschaft wertet. Christoph Prinz strich indes auch im Interesse der Gewerbebehörde hervor, dass gesunde Betriebe für die Region wichtig seien und im Bezirk eine bedeutende Stellung hätten. WK-Bezirksobfrau Schreiber: Unsere Betriebe müssten notgedrungen „aus einem anderen Holz“ sein, gemeinsam würden sie aber für den Bezirk wirken. Die Grüße der Landeshauptfrau überbrachte Abgeordnete Diesner-Wais - und hob hervor, dass sich unsere Betriebe nirgendwo verstecken müssten und auch untereinander vernetzt für Regionalität sorgen.

Nach den Eröffnungsreden führte Obmann Jungbauer durch die Ausstellung und gab den zwölf teilnehmenden Betrieben mit gemeinsam etwa 250 Beschäftigten aus und in der Region die Möglichkeit, sich kurz zu präsentieren. Bei einem Gewinnspiel waren unter dem Losungswort „Kauf regional“ fünf Preise, gestiftet von einigen teilnehmenden Betrieben, und Litschau-Wertgutscheine zu gewinnen. Bei der Verlosung durch Vorstandsmitglied Bernhard Sax wurden Franz Kozel, Brigitte Habinger (beide Litschau), Andrea Friedrich (Schandachen), Inge Frank (Waidhofen) und Karl Oppel (Loimanns) als Preisträger gezogen.