Hatte ein durch ein Auto getöteter Elch direkt bei der Elk-Zentrale in Schrems im Februar noch teils für Erheiterung gesorgt, so entwickelte sich 2019 bereits zu einem ganz dunklen Unfalljahr für den Gmünder Bezirk: Mit dem Unglück an der anderen Seite des Elk-Firmensitzes am 12. Oktober stieg die Zahl der Einwohner aus dem Bezirk, die im Straßenverkehr heuer ihr Leben lassen mussten, auf sieben.

Auch Bezirkspolizei-Kommandant Wilfried Brocks nimmt ein „vom Gefühl her stark überdurchschnittliches Unfalljahr“ wahr, wenngleich offizielle Statistiken noch nicht vorliegen und die konkreten Ursachen teils noch Sache von Ermittlungen sind. Noch vor wenigen Jahren war Gmünd in Statistiken als sicherster Verkehrsbezirk des Landes geführt worden – trotz der hohen Fahrzeugdichte pro Einwohner. 2013 hatte es etwa keinen einzigen Verkehrstoten zu beklagen gegeben. Wie bei der massiven Unfallserie in den Jahren 2017 und 2018 an der B41 zwischen Gmünd und Schrems, die zu verstärkten Sicherungs-Maßnahmen geführt hatte, erkennt Brocks allerdings auch heuer kein klares Muster: „Daher ist es schwer, dagegen zu wirken.“

Ein Motorradlenker verstarb im Juli, nachdem eine Autolenkerin auf die B30 in Heidenreichstein eingebogen war. In Hoheneich wurde ein E-Biker von einem Autolenker übersehen, ein Gmünder überlebte einen Ausritt in einer Kurve vor Altweitra nicht. Ein Haugschlager und ein Nondorfer verloren im Dienst an einer Eisenbahnkreuzung im Bezirk Gänserndorf ihr Leben. Im Zusammenhang mit den am 12. Oktober an der „Elk-Kreuzung“ verstorbenen Pensionisten aus Kottinghörmanns schreibt das Innenministerium von einem vermutlichen „Fehlverhalten von Fußgängern“, die ein Fahrzeug übersehen haben dürften.

Situation am heißesten B41-Stück beruhigte sich

Polizeichef Brocks zählt Aufmerksamkeits-Defizite neben zu hohem Tempo zu den großen Unfall-Verursachern. „In dieser Hinsicht hat sich allerdings bereits wirklich viel getan in den vergangenen Jahren, auch durch die technische Entwicklung.“ Das Handy am Steuer habe sich durch serienmäßige Freisprech-Einrichtungen in vielen Fahrzeugen von selbst erledigt.

Ausgerechnet am meistbefahrenen und lange Zeit auch unfallträchtigsten Straßenstück des oberen Waldviertels hat sich die Lage übrigens heuer beruhigt – trotz monatelanger Baustelle und eines schwer durchschaubaren Schilderwaldes: An der B41 bei Hoheneich registrierte Wilfried Brocks bis auf einen aus dem Verkehr gezogenen Extrem- Raser (die NÖN berichtete) „keine nennenswerten Vorfälle. Dabei sind hier früher die unmöglichsten Dinge passiert…“ Das ist hoffentlich ein gutes Omen für das demnächst fertiggestellte vierspurige neue Straßenstück.