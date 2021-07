Die Weltmusik-Avantgarde aus Österreich ist in Litschau zu Gast: An zwei Wochenenden bietet das „Schrammel.Klang.Festival“ mit rund 100 Musikern, Puppenspielern, bildenden Künstlern den Besuchern facettenreichen Kunstgenuss, an den Tagen dazwischen zudem Kurse und Workshops.

Am Eröffnungstag mischten Katharina Hohenberger und Valerie Sajdik im Herrenseetheater Wienerlieder mit französischen Chansons, bekannten sich zu ihren Verfehlungen in „Je ne regrette goar nix“, besangen die Champs Elysees und die Barnabitengasse und sannen rabenschwarze Mordgedanken. Hört man die Bezeichnung „Gesangskapelle Hermann“, stellt man sich einen biederen Chor mit gesetzten älteren Herren vor. Doch dann treten fünf junge dynamische Männer auf die Bühne, die a-cappella singen und mit ihren Stimmen perfekt jedes Instrument ersetzen können. Zunächst harmlos erscheinende Texte entpuppen sich als hintergründig spitzzüngig bis sarkastisch. Verschont wird niemand, nicht der Städter, der aufs Land zieht und sich über den Duft der Gülle beschwert, nicht die Dorfbewohner, die sich selber als die Braven sehen, aber ihre Nutztiere auf engstem Raum zusammengepfercht halten.

Am Samstag konnte man den ganzen Nachmittag lang Konzerte, Lesungen, Puppentheater auf den vielen Bühnen rund um den Herrensee – der eigentlich ein Teich ist – mitverfolgen. Kulinarik-Genuss wurde in den Picknick-Hütten angeboten. Höhepunkt des Tages war das Konzert von „Folksmilch“, die auf hohem musikalischem Niveau verschiedenste Musikstile, Tango, Klassik, Balkan-Swing in einanderfließen lassen. Für die mitreißende Darbietung des Crossover-Quartetts gab es minutenlange Standing Ovations.

„Federspiel“ überzeugte beim Abschlussabend

Am Sonntagvormittag erwarteten Fifi Pissecker, Tini Kainrath, Rudi Koschelu und Marie-Theres Stickler die Fahrgäste des Schrammelklang-Express‘ am Kulturbahnhof, dort wurde „Weanarisch g’redt, g’sungen und g’spielt“. Für den Humor sorgte Kabarettist Robert Palfrader. Am Nachmittag waren wieder die Bühnen entlang des Schrammel-Pfads am Ufer des Herrensees mit Leben erfüllt. „Kabane 13“ und Christian Tesak mixten Musik aus dem Balkan, den Alpen und Irland mit Sprachdelikatessen. Die vier Musiker von „Wiener Brut“ ließen einen gemütlichen Fernsehabend mit sieben Milliarden Toten enden und deckten auf, warum während der Covid-Pandemie so viele Kinder – die „Coronicals“ gezeugt wurden. Das „Bizarre Figurentheater“ im Brauhausstadl schickte die Zuschauer auf eine Reise in die düstere Welt des Edgar Allan Poe, mit skurrilen Wesen, menschlichen Abgründen, Mord und Totschlag. Musik, die in keine Schublade passt, spielte das „Trio Akk:zent“ mit nonkonformistischer Tonalität, eigenwilligem Rhythmus, Gesang ohne Worte. Das Abschlusskonzert des ersten Festival-Wochenendes bestritt die siebenköpfige Brass-Band „Federspiel“ im Herrenseetheater. Das Bläserensemble wechselt zwischen feuriger Musik aus Mexiko, norwegischen Elegien und Innviertler Landlern, ersetzt das Alphorn durch eine Basstrompete, lädt das Publikum zum Gstanzlsingen ein, beweist, dass man nicht Lederhosen tragen muss, um jodeln zu können. Die Musiker begeistern mit unverwechselbarem Sound, überwinden musikalische und ethnografische Grenzen, verbinden zeitgenössische Musik mit alpenländischer Tradition und südamerikanische Lebensfreude mit melancholischer Besinnlichkeit.

An allen sechs Tagen des Festivals zeichnet Judith Kerndl als „Verweilende Künstlerin“ an einem großformatigen Bild, auch während der Vorstellungen im Hintergrund.

Am kommenden Wochenende treten unter vielen anderen das Trio Lepschi, das Kollegium Kalksburg, die Strottern und Agnes Palmisano auf