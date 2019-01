Nach Monaten des Tuschelns hinter vorgehaltener Hand wurden die Verwerfungen zwischen der Schremser SPÖ-Gemeinderätin Viktoria Prinz und der Stadtführung um SPÖ-Bürgermeister Karl Harrer offensichtlich: Relativ eindeutige Einträge von Prinz auf ihrer Facebook-Seite ließen kaum mehr Zweifel daran.

Auf NÖN-Nachfrage konkretisiert diese die Spannungen. Der Konflikt habe sich im Vorfeld der Landtagswahl 2018 zugespitzt, für die sie von Harrer nicht nur nicht unterstützt, sondern „vehement bekämpft“ worden sei. Als bezirksweite SPÖ-Spitzenkandidatin holte sie dennoch immerhin 822 Vorzugsstimmen.

Seither werde sie ausgegrenzt und übergangen. Zuletzt sei sie zu Besprechungen gar nicht mehr eingeladen worden, das ihr vor der Gemeinderats-Wahl 2015 für die Halbzeit per Handschlag zugesagte Mandat im Stadtrat sei in weiter Ferne. Als „unbequeme Mandatarin“ würden sie manche aus der Partei „entfernen“ wollen, klagt Prinz, Harrer verweigere ihr jede persönliche Aussprache.

„Sie müssen keine Freunde werden“

Bürgermeister Karl Harrer selbst will die Causa auf NÖN-Nachfrage „nicht kommentieren“, alle Klubkollegen würden gleich behandelt. Das Team arbeite gut, es gebe daher keinen Bedarf, jemanden auszutauschen.

Die Causa hat inzwischen die Landespartei-Spitze erreicht, gelöst muss sie aber an der Basis werden. Im Gemeinderats-Klub hat Stadtrat Michael Preissl das Sagen. Die Positionen beider Seiten würden weit auseindergehen, sagt er. „Sie müssen aber keine Freunde werden. In der Politik genügt es, sich gegenseitig mit Respekt zu behandeln“, betont Preissl, im Streit vermitteln zu wollen. Aber: Das Verhalten auch von Prinz mache es schwer, einen Weg zu finden, etwas wie den Gang via Facebook an die Öffentlichkeit „tut man einfach nicht. Wenn es Differenzen gibt, dann sollte man diese zuerst intern ausdiskutieren.“

Eine Fraktionssitzung am 21. Jänner blieb ergebnislos – zumal Prinz laut Preissl trotz Einladung nicht erschienen sei. Die Angelegenheit dürfte sich noch weiter zuspitzen – sollen doch vor Ostern die Fragen nach Kandidaten zur Gemeinderats-Wahl 2020 gelöst sein. Preissl hält eine Kampfabstimmung zwischen den Lagern durchaus für ein Mittel. Karl Harrer äußert sich zu Spekulationen über ein neuerliches Antreten als Spitzenkandidat nicht. „Ich bin weder krank noch amtsmüde“, sagt er nur: „Jetzt machen wir einmal die aktuelle Periode fertig.“

Viktoria Prinz denkt nicht an Rücktritt, lässt sich aber die Zeit nach 2020 offen. Klubchef Preissl hofft auf eine Parteizukunft mit Prinz. „Es täte mir leid, würden wir sie im Team verlieren.“Prinz selbst beteuert, es gehe ihr nicht um ihre Person: „Es geht mir um die Glaubwürdigkeit der SPÖ Schrems.“