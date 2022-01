22 Jahre sind genug: Gemeinderat hört auf

„Franz Brantner war ein Gemeinderat wie aus dem Lehrbuch: Immer unter den Menschen, stets hilfsbereit und sehr verlässlich.“ So bezeichnet ihn jedenfalls ÖVP-Stadtparteiobmann und Stadtrat David Süß. „Ich wünsche ihm noch viele schöne Jahre in der Pension und vor allem viel Zeit mit seinen Enkelkindern. Die hat er sich redlich verdient“, fügt er hinzu.

Der 1958 geborene Gemeinderat Franz Brantner beendet mit Jahresende seine langjährige politische Laufbahn. Nach der Schulausbildung in der damaligen Volksschule Kottinghörmanns und Hauptschule Schrems begann er in der elterlichen Landwirtschaft die Ausbildung zum Landwirt und besuchte die damals in Gmünd etablierte Landwirtschaftliche Fachschule. Er ist seit etwa 45 Jahren ÖVP-Mitglied und trat dann auch dem Bauernbund bei, wo er noch immer als Ausschussmitglied agiert. Im Jahr 2000 wurde er in den Gemeinderat der Stadt Schrems aufgenommen und will nun nach 22 Jahren die Funktion jüngeren Mitgliedern überlassen.

Seine Nachfolge ist bereits fraktionsintern entschieden, die ÖVP Schrems will nicht vorgreifen und den Namen der Nachfolge von Mandatar Franz Brantner erst nach der Angelobung durch Bürgermeister Peter Müller Anfang Jänner bekanntgeben.

Brantner war viele Jahre Umweltgemeinderat und zuletzt auch im Prüfungsausschuss tätig. Seine Landwirtschaft hat die Schwiegertochter übernommen. Seit 30 Jahren ist er im Jagdausschuss als Obmann tätig. Er hofft, für den Ortspartei-Obmann auch einen Nachfolger zu finden. Bei der Feuerwehr will er weiterhin helfend agieren.

Neben der Zeit, die Brantner mit seinen Enkeln verbringen will, ist er auch gerne Ski- und Radfahren, besucht regelmäßig Fußballspiele und spielt gerne Karten.