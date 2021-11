Abschied bei Raiffeisenbank: Pollak vor Ruhestand

Auf Abschied stehen die Zeichen in der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel in Schrems: Anfang Dezember tritt mit Geschäftsleiter Johann Pollak – wie im Juli via NÖN angekündigt – ein Raiffeisen-Urgestein nach 43 Jahren in den Ruhestand. Seine Agenden übernimmt Andreas Meixner, der bereits mit 1. Jänner 2021 neben Pollak und Dietmar Stütz in die Geschäftsleitung berufen worden war.

Die Raiffeisen-Laufbahn des Johann Pollak begann 1978 in Weitra, wo er schließlich zum Schalterleiter bestellt worden war. Im 22. Dienstjahr legte er die Leitung zurück, blieb auf Teilzeitbasis Kundenberater und startete zusätzlich freiberuflich als Coach bei einer Linzer Consultingfirma sowie als selbstständiger Trainer. 2008 stieg er wieder voll bei Raiffeisen ein, folgte schließlich Rudolf Müllner als Geschäftsleiter der damaligen Raiffeisenbank Weitra. Als diese 2016 mit der RBOW fusionierte, übernahm er in Schrems die Leitung des Privatkundengeschäftes inklusive Filialen. Anfang 2020, als Walter Zwettler aus der Geschäftsleitung ausschied, ging auch die Verantwortung über die Firmenkunden an Pollak.

Andreas Meixner übernimmt auch NÖ Vorstandsmandat

Mit 1. Dezember endet für den Unserfrauer nun die aktive Zeit bei der RBOW mit etwa 80 Mitarbeitern, mehr als 31.000 Kunden und einer Bilanzsumme von etwa 880 Millionen Euro (Firmenangaben). Nachfolger Andreas Meixner durchlief in 17 Jahren bei der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel vielfältige Funktionen in etlichen Bankstellen quer durch den Bezirk.

„Die meisten Entscheidungen haben wir heuer bereits gemeinsam getroffen“, sagt Meixner, der von Pollak auch das Mandat im Vorstand der NÖ Geschäftsleitervereinigung übernimmt. Auch in den für Mitte Dezember angekündigten Schritt, acht Bankstellen zu schließen und in drei weiteren das Kassageschäft abzuziehen – um insgesamt eine stärkere Spezialisierung des Personals, längere Öffnungs- und Beratungszeiten zu ermöglichen – war er führend eingebunden.

Bis Mitte 2022 bleibt Johann Pollak noch im Aufsichtsrat der RLB NÖ-Wien und Bankenvertreter in der Wirtschaftskammer NÖ. Für den internen Bereich der RBOW bleibt Dietmar Stütz als zweiter Geschäftsleiter hauptverantwortlich. Langweilig wird dem baldigen Jungpensionisten nach all den Jahren in einer stark vom Wandel geprägten Branche nicht: Er will die neuen Freiräume zum Golfspielen, Reisen und Kulturgenießen nutzen – sobald die Pandemie es zulässt.