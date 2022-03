Älteste Niederösterreicherin: „Das wünsch‘ ich mir zum 112. wieder“

Im Pflege- und Betreuungszentrum gab es einen Grund zum Feiern: Margarete Tröstl beging am 26. Februar ihren 111. Geburtstag. Aufgrund der Pandemie wurde auf eine Feier verzichtet, diese wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ihr Sohn Horst Tröstl, Direktorin Maria Wandaller, Pflegebereichsleiterin Andrea Wingelhofer und Pflege- und Betreuungsmanagerin Hildegund Rubicko überbrachten der Jubilarin am Montag in kleinem, festlichen Rahmen Glückwünsche und Geschenke.

Geboren wurde Margarete Tröstl in Gmünd unter dem Namen „Ecker“. Ihre Jugend war geprägt vom Ersten Weltkrieg und damit einhergehend auch von vielen Entbehrungen. „Es war eine wirklich schwere Zeit. Meine Brüder und ich mussten bereits sehr früh zu arbeiten beginnen“, erinnert sie sich. Ihren späteren Ehemann, einen gelernten Tischler und Offizier, lernte sie einst im Café Schneider kennen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Horst zogen die beiden nach Wien, wo Margarete Tröstl in den Persil-Werken als Reiseassistentin tätig war.

Den Humor hat sich die 111-Jährige erhalten

Während diesen 35 Jahren war es der Familie möglich, andere Länder zu bereisen. „Das war sehr schön“, denkt sie noch gerne zurück. In der Pension kehrte die Jubilarin in ihre Heimat, das Waldviertel, zurück. Kurz vor ihrem 103. Geburtstag zog Frau Tröstl im PBZ Schrems ein, wo sie seit damals mit ihrem Humor oft für viele Lacher sorgt. Besonders viel Freude bereiten ihr die häufigen Besuche von ihrem Sohn Horst und ihrer Nichte Margarete Falkner. Bis zum heutigen Tag spielen die Familie und der Glaube eine große Rolle im Leben der 111-Jährigen. „Der Herrgott schaut auf mi“, betont sie.

Die persönlichen Glückwünsche des Bezirkshauptmannes gab es auch heuer coronabedingt nicht, dafür übermittelt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ihre Glückwünsche: „Ein 111. Geburtstag ist etwas ganz Besonderes, vor allem, wenn man noch aktiv die Erfahrungen aus über einem Jahrhundert teilen kann. Ich gratuliere Margarete Tröstl sehr herzlich zu ihrem Geburtstag und wünsche ihr weiter Gesundheit.“ Auch die Mitarbeiter des PBZ Schrems wünschen ihr alles Gute zum 111. Ehrentag.

Gibt es ein Patentrezept fürs Altwerden?

Zu ihrem Jubeltag wurden, „wie es früher üblich war“, Schweinsbraten mit Kartoffelknödeln und eine Geburtstagstorte aufgetischt. „Das wünsch‘ ich mir zum 112. wieder“, lobte Margarete Tröstl schmunzelnd das gute Essen. Patentrezept fürs Altwerden hat sie übrigens keines – aber Tipps, die sie schon zum 105. Geburtstag verraten hat: „Fröhlich sein, lachen, nicht rauchen, wenig Alkohol und den Schweinsbraten genießen.“

