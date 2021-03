Große Sorgen bereitet einigen Landwirten aktuell die unüberlegte Müllentsorgung auf Wiesen und Feldern – und zwar nicht nur im Nahebereich von Verkehrswegen. So manchem Natur-Besucher dürften seine Umweltsünden gar nicht bewusst sein.

„Mit der Schneeschmelze kommt das auf zahlreichen Wiesen und Feldern zum Vorschein. Es liegen Plastikflaschen und Aludosen herum, die nicht alle gesehen und gesammelt werden können“, ärgert sich Gemeindebauernrats-Obmann David Süß, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Joe Pichler vom gleichnamigen Biohof einen Lokalaugenschein im Bereich der Horner Straße unternommen hat. „Die Straßenränder sind dabei der Hotspot“, sagt Pichler. Er bewirtschaftet neben der stark befahrenen Bundesstraße mehrere landwirtschaftliche Grundstücke: „Aludosen und Plastik gehören nicht in den Magen der Tiere.“

Müll kann bei Tieren zu Verletzungen führen. Liegt Abfall in Wiesen und Feldern, auf denen Tierfutter heranwächst, wird es kritisch, sagen die beiden Bauernbund-Vertreter: Erstens sehe man im hohen Gras den Abfall schlecht und zweitens finde die Futterernte heute mechanisch statt. Harte Fremdkörper wie Aludosen oder Plastikflaschen werden zerkleinert und gelangen als spitze und gefährliche oder sonstwie schädliche Fremdstoffe in Mägen der Tiere.

Die erleiden wiederum innere Verletzungen und es kommt zu Entzündungen. In der Folge fressen sie nicht mehr, magern ab und verenden im Extremfall.

Auch Hundekot kann ein Problem sein. Gelangt Hundekot ins Futter, könne das bei Kühen große gesundheitliche Probleme verursachen, weil er ins Blut gelange und damit auch in die Milch. Daher wäre es wünschenswert, so Pichler, dass auch beim Gassigehen außerorts die „Hunde-Sackerl“ verwendet werden. Der Schremser Bauernbund möchte möglichst alle Abfallbehälter im Gemeindegebiet mit Hundesackerl-Entnahmeboxen aufgerüstet sehen.

Das Areal vom Herrenteich und der angrenzende Naturpark seien schon lange ein wichtiges Naherholungsgebiet – auch für Hundebesitzer, betont Pichler: „Viele verhalten sich vorbildlich, jedoch nimmt auch die Zahl von uneinsichtigen Hundebesitzern immer mehr zu. Durch Hundekot kann es bei Biobauern bei Futtermittelkontrollen zu Problemen führen, wenn mit Medikamenten belasteter Hundekot auch nur in Spuren gefunden wird.“ Um zu verhindern, dass freilaufende Hunde andere Spaziergänger – vor allem aber auch Wildtiere und sich selbst – gefährden, biete auch die von der Gemeinde eingerichtete Freilauffläche eine Alternative.

Die Lebensmittel von morgen. „Grundsätzlich sollten sich einige erinnern, wie man sich in der Natur verhält: Nichts liegen lassen, die Wege – speziell im Wald – nicht verlassen, leise sein und Hunde an der Leine führen“, meint Pichler. Die Bauernvertreter appellieren an alle Spaziergänger und Naturpark-Besucher: „Auf den Äckern wachsen heute die Lebensmittel von morgen. Halten wir sie gemeinsam sauber, damit die Qualität so bleibt, wie wir es gewohnt sind.“

Sammelaktion auch 2021. Die Frühlings-Säuberungsaktionen wird es laut GV Gmünd übrigens auch in diesem Jahr – allerdings unter bestimmten Auflagen – wieder geben. Personen, die daran teilnehmen wollen, sollen sich bei ihrem zuständigen Gemeindeamt anmelden.