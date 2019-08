Vor allem auch der Umstand, dass diese Sperre mitten in der Hochsaison des Ausflugszieles vorab nicht kommuniziert wurde – und zwar weder medial, noch digital, noch beim Eingang in den Naturpark – erregt die Gemüter.

Am Vormittag des 3. August wurde nun seitens des Naturparks bzw. Unterwasserreiches klargestellt: In den Wäldern werden notwendige Forstarbeiten durchgeführt, „der Durchgang zur Himmelsleiter und zu den Wanderwegen ist jedoch möglich, achten Sie bitte ggf auf Forstfahrzeuge“. Die Sperre an sich gilt demnach zwischen 1. August und 1. Oktober.