Dazu startete er einen Aufruf zur Mithilfe, die Straßengäben links und rechts Fahrbahn der Bundesstraße von Langegg bis Schrems vom Müll zu befreien. Anlass für seinen Aufruf zu dieser Aktion war, dass er selber beobachtet hat, wie in PKW Lenker vor ihm Fastfood-Verpackung aus dem Fenster warf. Weiters habe ihn ein Forschungsergebnis von Medizinern, die Mikroplastik im menschlichen Körper fanden, zum sofortigen Handeln bewogen. Gemäß einer Studie des WWF von Heike Vesper, schluckt jeder Mensch pro Woche 5 Gramm Mikroplastik, also etwa eine Kreditkarte, in Form von Abrieb bei Plastikflaschen oder nicht fachgerecht entsorgte und achtlos weggeworfene Plastikabfälle, die sich in der Umwelt verteilen. Benedikt Viplel wird als Abschluss mit dem gesammelten und vor allem achtlos aus dem Auto geworfenen Müll, einen Adventkranz basteln und diesen als Mahnmal in den nächsten Tagen auf dem Hauptplatz in Schrems aufstellen.