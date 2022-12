Als zweiter Konzertmeister: Vodak spielt acht Auftritte in Japan

Svatomir J. Vodak aus Schrems geht mit dem professionellen Salonorchester „Vienna Walzer Orchester“ (VWO) Anfang Jänner als 2. Konzertmeister auf Japan-Tournee und bereitet auch im Waldviertel ein eigenes Neujahrskonzert vor.

Den jungen Dirigenten, Komponisten, Geiger und Pianisten Svatomir J. Vodak zieht es im Jänner erneut in die weite Ferne. Nach mehreren Tourneen im zu Ende gehenden Jahr 2022 unter anderem in Frankreich, Italien, Deutschland oder Ungarn plant er nun, nach Asien zurückzukehren: Bereits zum Jahreswechsel 2019/2020 war er in China unterwegs. Diesmal wurde Vodak eingeladen, an der Geige in Japan zu spielen. In führender Position, nämlich als zweiter Konzertmeister, wurde er engagiert und wird im „Land der aufgehenden Sonne“ insgesamt acht Konzerte bestreiten.

Die Reise beginnt am Neujahrstag von Wien aus über Istanbul direkt nach Tokyo.

„In der Tokyo Opera City Concert Hall, einem der renommiertesten Konzertsäle der Welt, absolvieren wir die ersten drei Konzerte der Tournee. Weiter geht es nach Nagoya, Tsu und Osaka, wo das Vienna Walzer Orchester ein Neujahrsprogramm zum Besten geben wird“, betont Vodak, der dieser Konzertreise schon mit Spannung entgegenfiebert.

„Vielleicht ein japanisches Stück“ in Waldenstein

„Diese Tour wird sicherlich etwas ganz Besonderes mit enorm vielen Eindrücken und besonderen Erlebnissen“, meint der Schremser im NÖN-Gespräch: „Natürlich wird es auch anstrengend werden, müssen wir Musiker doch zwischen den Auftritten immer alles zusammenpacken und weiterreisen. Ich freue mich aber schon sehr darauf.“

Gleich nach der Japan-Tournee ist Svatomir Vodak bereits in eigener Sache unterwegs. Am 13. Jänner um 17 Uhr sorgt er als Dirigent und Stehgeiger mit seinem Donau-Salon-Orchester bereits zum fünften Mal für ein Neujahrskonzert im heimischen Waldenstein. „Neben den Darbietungen der Solisten und einer Auswahl meiner Eigenkompositionen gibt es vielleicht auch das eine oder andere japanische Stück zu hören. Es wird jedenfalls das erste, kleine Jubiläumskonzert in Waldenstein“, betont Vodak.

