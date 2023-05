„Am Auslastungs-Maximum“: Aufruf zum Anmelden größerer Wasserentnahmen

Hintergrund für die Maßnahme sei kein aktueller Wassermangel, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ). Aber: Man sei um den 10. Mai auf überdurchschnittlich große Schwankungen aufmerksam geworden, sei dem Verdacht eines Rohrbruches im Leitungsnetz nachgegangen, ohne etwas zu finden. Nachts habe sich die Situation immer wieder beruhigt. Letztlich habe sich eine mitunter hohe Dichte an zeitgleichen, nicht angemeldeten Pool-Befüllungen als Ursache herauskristallisiert.

Die Wasserversorgung sei „bereits jetzt am Auslastungs-Maximum“, wurde daher „dringend“ dazu aufgerufen, durch Anmeldung größerer Mengen am Stadtamt mitzuhelfen, dass Engpässe bei der Wasserversorgung vermieden werden. „Wenn wir wissen, was geplant ist, dann können wir die Situation besser steuern“, erklärt Müller. Online bittet die Stadtgemeinde trotz der verregneten Mai-Wochen generell um einen sparsamen Umgang mit Wasser – „um für einen heißen und trockenen Sommer bestmöglich gerüstet zu sein“.

