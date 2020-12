Die Herbergsuche, die gerade in der Weihnachtszeit Tradition hat, ist in Schrems Wirklichkeit geworden. Die achtköpfige Familie Ulbiev, die seit acht Jahren in Schrems lebt und voll integriert ist, hat ihren negativen Asylbescheid erhalten.

Jetzt befindet sich diese Familie in einem Flüchtlingslager in Deutschland. Lehrer und Schüler der Volksschule Schrems sowie der Elternverein setzen alle Hebel in Bewegung, um der Familie zu helfen. Dazu wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen um Unterstützung gebeten.

Betroffenheit ist groß

Die aktuellen Ereignisse um die Familie Ulbiev machen viele betroffen. „Mit 14. Dezember wurde die Familie aus der Grundversorgung entlassen, hat Unterkunft und Verpflegung verloren. Aus Angst vor einer Abschiebung flüchtete die Familie aber, ohne sich vorher zu informieren, nach Deutschland und wurde dort in einem Flüchtlingslager untergebracht“, erzählt der Obmann des Elternvereines der Volksschule Schrems, Tobias Spazierer, für den diese Entscheidung der Behörden – wie für viele andere auch – völlig unverständlich ist. Nur ein Weihnachtswunder dürfte dieser Familie aus der Russischen Föderation vor einer Abschiebung nach Tschetschenien bewahren, in jenem Land, in dem der Vater im Gefängnis schwer gefoltert worden ist.

Brief an den Bundespräsidenten gesandt

„Um dieser Familie doch noch die Abschiebung zu ersparen, haben wir am 18. Dezember einen Brief an Bundespräsident Alexander Van der Bellen geschickt, in der Hoffnung, dass er der Familie Ulbiev die Rückkehr nach Österreich und somit den sechs Kindern ein Weihnachtsfest in ihrem Heimatort Schrems ermögliche.

Ein positiver Asylbescheid für die Eltern Alan und Milena sowie für die Kinder Bekkan, Khamzat, Muhammad, Aminat, Mata und Rabia, die großteils schon in Österreich geboren worden sind, könne ihnen eine Zukunft in Sicherheit garantieren“, betont Spazierer. Die Schüler haben in dem Schreiben ihre Freundschaft mit den Kindern der Familie Ulbiev mit Bildern und Geschichten dokumentiert, die Lehrer berichten über die Lernerfolge der Kinder und deren gute Integration – Fakten, die für den Verbleib dieser Familie in Schrems sprechen würden.

Belastende Situation

Die tragische Geschichte um die Familie Ulbiev hat am Wochenende des 12. und 13. Dezembers mit Gerüchten über ihre plötzliche Abreise begonnen. „Über den Klassenchat der zweiten Klasse Gymnasium hat sich dann der älteste Sohn Khamzat verabschiedet“, erzählt Spazierer. Seine berührenden Worte habe Mutter Milena wenig später per WhatsApp bestätigt: Die Familie ist in Deutschland.

In der Volksschule waren die vergangenen Tage, die schon durch Corona belastend sind, um einiges emotionaler. „Diese neue Situation ist gerade vor Weihnachten besonders schlimm. Seit 11. Dezember sind ja einige Sitzplätze frei“, heißt es von den Lehrerinnen, die keine Antworten auf die Fragen der Schüler haben, warum Mata (4b), Bekkhan (3c) und Aminat (1a) nicht mehr in ihren Klassen sind.

Spendenkonto ist eröffnet

Ob es ein Happy-End für die Familie Ulbiev geben werde, ist ungewiss, die Hilfe dafür ist groß: „Vom Elternverein haben wir ein Spendenkonto eingerichtet, um die notwendigen finanziellen Mittel auf die Beine stellen können“, gibt Spazierer bekannt. Das Konto bei der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel: AT29 3241 5000 0006 6647.