Schrems Arbeiten am Stadtfriedhof: Urnenwand ist fertig, Wege werden saniert

David Süß, Peter Müller und Dominik Pfeiffer besichtigten die Urnenwand. Foto: Karl Tröstl

R und 50.000 Euro fließen in eine neue Urnenwand. In den nächsten Jahren werden auch die Wege am Schremser Stadtfriedhof erneuert.

Wieder wurde im alten Teil des Schremser Stadtfriedhofs eine Urnenwand fertiggestellt. Nachdem seitens des Schremser Bauhofes die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen wurden, errichtete der Schremser Steinmetzbetrieb Pfeiffer eine Urnenwand, die 21 Plätze beinhaltet. Die insgesamt angefallenen Kosten für die Urnenwand stehen noch nicht gänzlich fest, werden sich aber auf rund 50.000 Euro belaufen. Derzeit bestehe um die Urnenbestattung ein wahrer Boom, erklären Bürgermeister Peter Müller und der zuständige Stadtrat David Süß. Diese Form der Bestattung sei kostengünstiger, bereits die meisten der 21 neuen Urnennischen sind demnach vergeben. Da die Stadtgemeinde Schrems schon seit längerem plant, auch die desolaten Wege im Stadtfriedhof zu sanieren, wurde nun mit der Erneuerung begonnen. Diesbezüglich hat im Vorjahr eine Gestaltungsberatung durch „Natur im Garten“ für eine möglichst naturnahe, jedoch auch zweckmäßige Ausgestaltung stattgefunden. Auch der Weg wird saniert. Foto: Fotos: Im Vorfeld musste dazu die Wasserentnahmestelle beim Eingang nahe dem Vereinsberg verlegt werden, diese befindet sich nun um einen Eingang weiter unten. Auch Kanal und Stromleitungen mussten ergänzt und erneuert werden. Wegen der hohen Kosten von rund 100.000 Euro wird, wie Süß erklärt, die Sanierung in drei Jahresetappen durchgeführt und – soweit es möglich ist – viele Arbeiten vom städtischen Bauhof erledigt werden. Bürgermeister Peter Müller und Friedhofs-Stadtrat David Süß besichtigten bei einem Lokalaugenschein nicht nur die Urnenwand gemeinsam mit Dominik Pfeiffer von der gleichnamigen Steinmetzfirma, sondern auch den Fortschritt der Wegsanierung mit großer Zufriedenheit. Man sprach sich dankend gegenüber den ausführenden Kräften aus und bittet die Bevölkerung um Verständnis während der Bauarbeiten.