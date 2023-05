Aus Spar wurde Eurospar: Neueröffnung mit Scheckübergabe .

Noch größer, noch moderner und noch regionaler – so kann man den neuen Eurospar in Schrems beschreiben. Im Rahmen der Eröffnungsfeier überreichte Spar-Geschäftsführer Alois Huber einen Scheck an die Caritas Werkstatt Schrems.