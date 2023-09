Ausbesserungen: Verkehr an der B2 beim Wirtschaftspark eingeschränkt

Es handelt sich laut Straßenmeisterei Schrems um eine Baustelle, die kurzfristig aufgetreten ist. Am Donnerstag wurde mit den Arbeiten begonnen, am Freitag sollen sie schon abgeschlossen werden können. Grund für die Arbeiten seien Frostschäden an der Fahrbahn, heißt es seitens der Straßenmeisterei.

Schon vor einigen Tagen wurde deshalb die Oberfläche auf einer Fahrbahnseite abgefräst, wegen Splitts kam es bereits zu Verkehrseinschränkungen. Laut Straßenmeisterei sollen die Ausbesserungen an der Fahrbahn samt Asphaltierung der abgefrästen Stellen am Freitag abgeschlossen werden.