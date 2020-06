Bewegung kam in die Diskussion um jahrelang geforderte Unterführungen der Bundesstraße B2 im Gemeindegebiet von Schrems, nachdem die NÖN vorige Woche über die Absagen an für heuer budgetierte Unterführungen bei Kottinghörmanns und Niederschrems berichtet hatte.

„Experte soll erklären, warum er Ampel für beste Lösung hält.“

F: privat Bürgermeister Karl Harrer will Experten zu Debatte in Ausschuss einladen.

SP-Bürgermeister Karl Harrer kündigt für kommende Woche eine Sitzung des Infrastruktur-Ausschusses an, in dem dieser die verschiedenen Vorschläge und Optionen diskutieren soll. Sein Ziel ist es auch, vor allem wegen der von der Straßenmeisterei bereits für die kommenden Ferien angekündigten Ampelanlage an der Kreuzung B2/B30 jemanden von der zuständigen Straßenbauabteilung bzw. dem Land NÖ dabei zu haben. „Ich bin kein Fachmann, und ich bin auch selbst für eine Unterführung“, sagt Harrer: „Mein Wunsch ist daher, dass ein mit der Angelegenheit betrauter Experte den Leuten erklärt, warum er eine Ampel als beste Lösung einstuft. Vielleicht teilt der Ausschuss dann seine Auffassung, vielleicht gelangt man auch zu einem anderen Ergebnis.“

In jedem Fall sollen die Unterführungs-Themen diskutiert und Ergebnisse ans Land herangetragen werden – „dann sehen wir, was endgültig und wie umgesetzt werden kann“. Er hofft jedenfalls auf eine „ordentliche Lösung“ im Interesse aller.

Kreative Wege aus Niederschrems gesucht

Spießen sich die Visionen für die B2-Unterführung bei Kottinghörmanns an der Sachverständigen-Meinung, so liegt das Problem in Niederschrems wie berichtet in der Frage der konkreten Position. „Man wird dort auf jeden Fall kreativ sein müssen“, glaubt Harrer, Umwege würden von Fußgängern und Radlern auch in anderen Gemeinden selbst bei kurzen Distanzen kaum in Kauf genommen, aber direkte Wege sind technisch schwer umsetzbar.

Zwist zwischen SP & VP

Archiv VP-Stadtrat Tobias Spazierer wirft Harrer Untätigkeit vor.

Auf politischer Ebene bleibt das Thema auf jeden Fall brisant. Er wisse, dass sich derzeit „sehr viele ‚Verkehrsexperten‘ mit diesem Thema“ beschäftigen, kritisiert Bürgermeister Harrer. Die Aussage von VP-Stadtrat David Süß, erst durch die NÖN von der Ampelregelung für Kottinghörmanns erfahren zu haben, liege am ehesten an dessen VP-Kollegen Tobias Spazierer, der bei der Verkehrsverhandlung als Vertreter der Wirtschaftskammer dabei war. Wenn der eine Stadtrat die Info nicht an den anderen weitergebe, dann könne die SPÖ nichts dafür.

Das lässt wiederum Tobias Spazierer nicht stehen. Harrer sei bei der Verhandlung der Vertreter für die Stadtgemeinde gewesen, betont er, und legt nach: Der Bürgermeister habe dabei „leider keine Wünsche für die Bevölkerung von Kottinghörmanns eingebracht. Zu kritisieren ist auch, dass er weder im Vorfeld noch im Nach hinein die anderen Parteien im Gemeinderat darüber informiert hat, dass er dieser Ampellösung bereits zugestimmt hat.“

Wunsch: „Unterführung wie bei der ‚Autobahn-Anschlussstelle’ Hoheneich“

Harrer: Er habe sehr wohl explizit den Wunsch der Gemeinde nach einer Unterführung „wie bei der ‚Autobahn-Anschlussstelle Hoheneich’ an der B41“ geäußert. Zugleich habe er wegen Bedenken über steigenden Kreuzungs-Lärm ein Lärmgutachten verlangt, „das ist bis heute nicht gekommen“. Er weist zugleich auf den Wechsel der Infrastruktur-Agenden von Michael Preissl auf Ernst Hobecker im Stadtrat und kurz darauf das Einsetzen der Corona-Beschränkungen hin, „regelmäßigere Sitzungen waren monatelang nicht möglich“.

Liste Prinz gegen „Alibilösung“: Start für Online-Petition

NOEN Gemeinderätin Viktoria Prinz startete eine Online-Petition für die Umsetzung der Pläne.

Listen-Gemeinderätin Viktoria Prinz, die die beiden Unterführungen in ihrem Wahlprogramm hatte, reagierte am Freitag auf den NÖN-Bericht mit einer Online-Petition auf „openpetition.eu“. Darin fordert sie „alle zuständigen Stellen“ von Bürgermeister Karl Harrer bis zum Land NÖ auf, von der Ampel als „Alibilösung“ abzusehen und die bereits zugesagten Unterführungen schnellstmöglich zu realisieren.