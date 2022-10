Außergewöhnliche Messe: 20.000 Euro für Mexikos Arme

Besonderer Gast beim Gottesdienst am 23. Oktober zum Weltkirchentag in der Pfarrkirche Schrems: Stadtpfarrer Thomas Kuziora begrüßte den als Missionar in Mexiko City tätigen katholischen Pfarrer Martin Römer.

Kuziora erklärte zunächst die Bedeutung des Wortes „Kirche“ – dabei gehe es nicht allein um ein Gebäude, sondern um eine Gemeinschaft der Menschen, die in friedlicher Weise zusammen sind. In einer ausführlichen und bewegenden Predigt ging Römer dann auf sein Wirken bei den Ärmsten der Armen Mexikos ein. Römer betreibt dort ein Alten- und Pflegeheim für Personen, die keine familiäre Unterstützung bekommen. Einen intensiven Einsatz hatte der Groß Sieghartser auch nach dem verheerenden Erdbeben in Mexiko, durch das unzählige Menschen obdachlos geworden waren.

Mit zahlreichen Spenden aus den verschiedensten Pfarren kann Martin Römer seine Tätigkeit finanzieren, so bekam er nun auch aus den Pfarren Schrems und Langegg einen Scheck über stattliche 20.000 Euro überreicht.

Dieser außergewöhnliche Sonntagsgottesdienst wurde musikalisch von Romy Mayer aus Zwettl, die auch bei der Castingshow „NÖN sucht das größte Talent“ in die Ausscheidung kam, umrahmt. Gemeinsam mit Barabara Dangl aus Süßenbach, die sie am Klavier begleitete, sang Mayer wundervolle Lieder, nicht nur in deutscher Sprache.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.