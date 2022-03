Auswahl aus tausenden Werken: Ein Jahr der Jubiläen im Kunstmuseum

80 Jahre Makis († 2016) und Heide Warlamis, 35 Jahre Warlamis im Waldviertel, 30 Jahre Idea-Designcenter in Schrems: Das Jahresthema im Kunstmuseum Waldviertel lag heuer auf der Hand, zum Titel „Highlights“ wird ab 26. März in der Jubiläumsausstellung ein Querschnitt durch das Schaffen des Künstlerpaares gezeigt.

Makis war ein Weltkünstler, der aber bewusst immer aus dem Waldviertel gearbeitet hat.“ Bernhard Antoni-Bubestinger Künstlerischer Museumsleiter

„Global Players…“ , schmunzelt Heide Warlamis, als sie beim Rundgang vor einer Erinnerung an ihre gleichnamige Installation aus 2012 stehen bleibt. Überdimensionierte Bälle mit den Konterfeis der (damals) Mächtigen der Welt darauf, bereitgestellt, um von Ausstellungsgästen zum Motto „sie spielen mit uns, also spielen wir mit ihnen“ getreten zu werden. Auslöser waren damals die harten internationalen Reaktionen auf die Finanzkrise in Griechenland gewesen. „Am meisten hat schon damals Putin abbekommen“, raunt Kurator Bernhard Antoni-Bubestinger, künstlerischer Museumsleiter.

Am Krieg führt auch im Kunstmuseum kein Weg vorbei. Eine großflächige Friedensmahnung trägt der Zeitgeschichte bereits als Hauptbild der Ausstellung im Erdgeschoß, die am 2. April von Karl Wilfing eröffnet wird, Rechnung.

Der in Griechenland geborene und am 27. Dezember 2016 verstorbene Efthymios „Makis“ Warlamis habe als Architekt, Maler, Schriftsteller oder Pädagoge immer Kulturen zwischen Ost und West, Nord und Süd zu einen versucht, erinnert sich die Witwe. In seinem Werk verschmelzen häufig Zeichen und Symbole verschiedener Kulturen – als „Zeichen des friedlichen Zusammenlebens“, findet Antoni. Genauso habe Warlamis seine Kunst als Universalsprache verstanden, die für alle Menschen der Welt auch ohne Wissens- oder Kommunikationsfilter verständlich sein solle.

Schau durch ein Oeuvre aus Tausenden Exemplaren

„Er war ein Weltkünstler, der aber immer aus dem Waldviertel gearbeitet hat – nicht nur deshalb, weil es schön und still hier ist“, erinnert sich der Museumsleiter: „Es war eine bewusste Hinwendung, Makis hat das Viertel in seiner Tiefe wahrgenommen und als Kraftquelle empfunden. Aus Dankbarkeit ist diese Fülle an Werken entstanden.“

Wie groß diese Fülle konkret ist, das kann er aktuell nicht beziffern: Der Nachlass umfasst mehrere Tausend Werke, die noch nicht zur Gänze erfasst sind. Dazu kommen Masken, Skulpturen – darunter stattliche Exemplare, die einst etwa für das Kurbad Oberlaa gefertigt wurden – und Installationen wie der 2005 im Palais Porcia ausgestellte blaue „Waldläufer“ von Heide Warlamis. Für die Ausstellung war es daher weniger die Frage, was man zeigen könne, als die Frage, was man aus dem 60 Jahre langen kreativen Prozess des Ehepaares Warlamis weglassen könnte, um dennoch einen Gesamteindruck zu vermitteln.

Mozart, Ground Zero und die dritte Dimension

Ein Raum streift etwa den Mozart-Zyklus – ein fortlaufendes, mannshohes Werk mit mehr als 200 Laufmetern Bild aus den Jahren 2004 bis 2006, hier ergänzt durch Skulpturen von Heide und Klänge Mozarts. Ein Raum ist dem Zyklus „Christus heute“ (2011) gewidmet – sparsam illustriert zeigt er via Projektor verschiedene Antlitze Jesu im sich wandelnden Bild.

Einer der großformatigen Zwillingstürme des Ground Zero, mit dem Warlamis 2006/07 auf den Terroranschlag von New York geantwortet hatte, ist genauso zu sehen – und an vielschichtiger Struktur zu fühlen und ertasten, wie alles im Museum. Antoni: „Kein zweiter Künstler hat derart komplex auf dieses Thema reagiert.“

Das Naturthema, das er ab den 1990ern intensiv verfolgte, prägt die Ausstellung mit, genauso das jahrelang entwickelte Arche-Thema, in das auch sein architektonischer Zugang – er hatte neben dem Kunstmuseum mit Skulpturenpark unter anderem die Kirche der Frohen Botschaft in Waidhofen/Thaya (2004) entwickelt – stark einfloss. Dreidimensional wird‘s auch im „Theater der Wahrnehmung“, wo Häuser aus der Wand in eine dritte Dimension gelangen und als Skulpturen im Raum bewegt werden können, oder wo Projektionen einem großflächigen Universumsbild Leben verleihen.

Warum nach Schrems?

Heide Warlamis wird Ende März den 80er feiern, Makis wäre im April 80. Kennengelernt hatten die Kärntnerin und der Grieche einander als Studenten in Wien, sagt Heide, studierte Malerin, Bildhauerin, Kunsthistorikerin und Pädagogin. Warum es das Paar vor 35 Jahren nach Schrems verschlagen hatte?

Dafür habe es mehrere Gründe gegeben. Vor allem sei der Platz in Wien, wo Ateliers und die Porzellanmanufaktur für ihre „Vienna Collection“ betrieben worden waren, zu eng gewesen. Das Design wurde in alle Welt verkauft, der Export habe sich als logistisch schwer erwiesen. Bis maximal Krems wollte man gehen, sagt sie, Kottinghörmanns in der Gemeinde Schrems wurde es. Ein großer Bauernhof wurde zum Wohnhaus mit Werkstatt umgebaut.

Mehrere Mitarbeiter folgten dem Paar ins Waldviertel, auch Antoni-Bubestinger, Gattin Karin sowie die heutige Kunstmuseums-Geschäftsführerin Ruth Schremmer – allesamt frühere Studenten bei Makis Warlamis an der „Angewandten“ in Wien.

Der Weg von der Werkstatt zum Kunstmuseum

Die Porzellanmanufaktur übersiedelte 1992 in die ehemalige Kessler-Fabrik in der Mühlgasse, die zum Idea-Designcenter wurde. 25 Mitarbeiter seien hier beschäftigt gewesen, blickt Heide Warlamis zurück. Man habe Menschen in der von Abwanderung und Arbeitslosigkeit geprägten Region eine Perspektive geben können. Die Hochwässer 2002 und 2006 setzten der Manufaktur aber arg zu, Gebäudeteile mussten abgetragen werden. Weil zudem Billigware aus Fernost den Markt flutete, wurde die Produktion eingestellt – und noch einmal ein großer Schritt gewagt: 2009 wurde das Kunstmuseum eröffnet, auch, um der Sammlung Raum zu geben.

Kunstschaffend ins 81. Lebensjahr? „Ja, klar!“

An einen Ruhestand denkt Heide Warlamis vor ihrem 80er nicht. Das Haus in Kottinghörmanns wurde im Vorjahr verkauft. Die Räume waren nach dem Ableben des Gatten zu leer, der Aufwand zu enorm geworden. Größere oder schwerere Skulpturen gehe sie heute nicht mehr an, sagt sie zudem. „Aber ich will unentwegt weiter arbeiten, Ausstellungen machen, mit dem Museum stärker in Richtung Forschung und Bildung gehen, Kunst und Natur zusammenbringen.“ Es gehe auch darum, das Erbe ihres Gatten mit den Partnern weiterzuführen.

Und so ist in der Jubiläumsausstellung auch Neues zu finden: Eine große Wandinstallation mit leuchtend grünen Keramikblättern, die den Namen „Waldbaden“ tragen, den Menschen und die Natur in den Vordergrund rücken soll.

