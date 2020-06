Ruhig wird der Baustellensommer auf den Bundesstraßen bei Schrems: Die letzten Meter der B41 zwischen Gmünd und Schrems werden im Bereich Anderlfabrik und Niederschrems heuer nicht mehr vierspurig fortgebaut, auch die fix ins Budget 2020 eingeplanten Unterführungen der B2 bei Kottinghörmanns und Niederschrems dürften abgehakt sein.

Geld wäre da

F: privat Bürgermeister Karl Harrer hat auch keine Freude mit der Ampel.

Warum die seit 2017 von SP & VP angekündigten Unterführungen der täglich mehr als 5.000 Mal befahrenen B2 höchstens aufgeschoben sind? Die Gründe liegen laut SP-Stadtchef Karl Harrer nicht im finanziellen Bereich. Für Niederschrems habe er nach Planung des Landes die Info erhalten, dass eine Unterführung baulich schwer werden und den gewünschten Effekt verfehlen würde, sagt er der NÖN. Für die Kreuzung B2/ B30 bei Kottinghörmanns – für die im Vorjahr von einer kompletten Unterführung auch für motorisierten Verkehr die Rede war – habe der Sachverständige bei der Verkehrsverhandlung eine Ampel als beste Lösung befunden. Diese lässt das Land NÖ errichten, sie ist laut Straßenmeisterei in Planung und soll in den Ferien realisiert werden.

Geh- und Radwege zur Kreuzung

„Die Unterführung ist dadurch leider vom Tisch, damit habe natürlich auch ich keine Freude“, sagt Harrer. Zumindest komme man mit der Ampel dem Grundziel, die gefahrlose Querung der Kreuzung, nahe. Sie soll dann auch einen Schutzweg für Fußgänger und Radfahrer enthalten. Zugleich möchte Harrer einen Geh- und Radweg aus Kottinghörmanns via Ampel über die B2 und bis zur Einfahrt Zwiemannsbusch errichten.

VP-Brantner: Sitzstreik ist Thema

NOEN VP-Stadtrat David Süß bleibt bei Forderung nach den vereinbarten Unterführungen.

VP-Gemeindeparteichef David Süß beteuert, erst über die NÖN zur Ampel informiert worden zu sein. Er will sie „nicht zur Kenntnis nehmen. Der Bürgermeister ist in der Verantwortung, nachzuverhandeln. Es gab den Beschluss, die Kosten sind im Budget, das Geld ist da.“

Es gehe nicht nur um die Sicherheit der Fußgänger und Radler, sondern auch um zunehmenden Kreuzungslärm wegen Rotphasen, erklärt der Kottinghörmannser VP-Gemeinderat Franz Brantner: Mehr als die Hälfte des Verkehrsaufkommens münde von der B30 aus Langegg in die B2, eine Komplett-Unterführung würde den Fluss im Laufen halten. Brantner beklagt, dass die Ampel auch für den Abbieger aus Horn zur B30 gelte, auch so die Belastung für Anrainer steige. „Die Stimmung im Ort ist nicht gut, viele reden von Sitzstreik, um auf unser Problem aufmerksam zu machen“, sagt er. Die Ampel schade auch der Stadt: „Zu den Stoßzeiten würden wohl einige Autofahrer auf Schrems ausweichen, weil sich an der B30 der Verkehr bis zum Kreisverkehr rückstaut.“ Er fordert zumindest eine Fußgänger- und Radler-Unterführung, die als Nebenanlage in die Zuständigkeit der Stadt falle.

„Dafür gibt es seitens des Landes immer noch die Zusage für die Unterstützung durch die Arbeitsleistungen“, betont David Süß. Er fordert, dass „alle zum runden Tisch zusammengeholt werden, vielleicht in Form einer Info-Veranstaltung“.

SP-Preissl: „Blöde Lösung“, aber immerhin

SP-Klubchef Michael Preissl, der Kottinghörmannser war bei Anbahnung der Ampel-Lösung noch Infrastruktur-Stadtrat, hält diese „persönlich genauso wie jene in Horn für eine blöde Lösung“, die Stadt sei bei der Verhandlung mit ihren Argumenten für die Unterführung aber schlicht „untergegangen. Die Ampel ist ein Kompromiss, der Sicherheit schaffen sollte, und sie wird an sich ordentlich ausgeführt. Verhindern wir sie, verzögert sich alles weiter, und am Ende bekommen wir vielleicht gar nichts.“

Auch er favorisiere klar die Unterführung, betont Michael Preissl, aber wenn die Straßenverwaltung die Ampel als beste Lösung einstufe, sei auch keine Unterstützung für eine Fußgänger- und Radler-Unterführung zu erwarten.

Niederschrems: VP will Volk fragen

Die Frage nach einer Unterführung für Niederschrems mit 540 Einwohnern ist laut Preissl noch offen. Die B2 wird auf keinem einheitlichen Weg von Fußgängern gequert, dazu sind die baulichen Voraussetzungen schwierig. Der Vorschlag einer Fußgänger- und Radler-Unterführung auf Höhe der Straßenmeisterei-Silos wurde laut Preissl geprüft: „Er hätte einen erheblichen Aufwand inklusive des Baus eines Pumpwerkes für Niederschläge und einen großen Umweg für die Bevölkerung bedeutet.“ Eine Schnellumfrage habe wegen des Umweges eine überschaubare Aussicht auf Nutzung ergeben, „in dem Fall hat die Investition keinen Sinn“.

SP-Preissl würde daher eine Konstruktion unter der „Ergeebrücke“ über die Braunau gefallen, die in den Heumühlweg Richtung Zentrum eingeleitet werden könnte. VP-Süß ist „offen für alle Vorschläge“. Wenn man wolle, dass eine Unterführung genutzt wird, dann müsse man die Bevölkerung aktiv einbinden, mahnt er: „Warum macht man keine offizielle Umfrage?“ Auch hier stehe die Zusage des Landes, die Arbeitskosten zu übernehmen.

Kein Projekt für „Elk-Kreuzung“

An der „Elk-Kreuzung“ zwischen B2, Industriegebiet und Kottinghörmanns, wo im Vorjahr zwei Pensionisten ums Leben gekommen sind, ist keine Änderung in Sicht. „Derzeit bleibt sie, wie sie ist“, sagt Harrer. Und Preissl: Der Sachverständige habe auch diese Kreuzung begutachtet, halte Maßnahmen wegen freier Sichtachsen mit mehr als 400 Metern in beide Richtungen selbst bei deutlich mehr Verkehr für nicht argumentierbar.

B41: Heuer nur Radweg-Verlängerung

Der bereits 2004 verlautete vierspurige Ausbau der B41 von Gmünd nach Schrems bleibt in der finalen Phase ein Zukunftsthema: Die letzten Meter zwischen Anderlfabrik/Neuniederschrems und Niederschrems/ Schotterwerk plant die Straßenmeisterei heuer nicht mehr.

Sehr wohl am Plan hat sie in Zusammenarbeit mit der Stadt Schrems eine Verlängerung des Radweges Hoheneich-Schrems neben der B41 – von der Ausfahrt Niederschrems zur Siedlung im Straßenkreuz B41/B2 und hinab zum Heumühlweg in die Stadt (siehe Grafik). Gut 150 Meter Weg müssen laut Bürgermeister Harrer neu gebaut werden, „wir sind derzeit bei den Grundablösen“. Der Bau soll bald nach Ferienbeginn starten.