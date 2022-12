Schrems Bärte für die Gesundheit: „Movember“ in der Raiba

Bei den Raiffeisen-Männern wuchsen im „Movember“ die Bärte. Foto: privat

E in Zeichen für Männergesundheit setzten im November die männlichen Mitarbeiter der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel in Schrems: Sie nahmen an der Initiative „Movember“ teil und ließen sich einen ganzen Monat den Bart wachsen.