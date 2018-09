Ein Jahr nach der Schließung der Bank-Austria-Filiale am Hauptplatz und Fusion aller Filialen des Bezirkes beim Gmünder Bahnhof begräbt die Stadt Schrems das Kriegsbeil: Sie wird im Streit um die Nicht-Einbeziehung in die Entscheidung, die aus ihrer Sicht den Verschmelzungs-Vertrag vom Übergang der Schremser Sparkasse zur Zentralsparkasse aus 1981 verletzte, keine weiteren Rechtsmittel einlegen.

Der Gemeinderat schloss sich am 30. August diesem Vorschlag des Bankenbeirates einstimmig und diskussionslos an. Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) hatte die Causa zuvor rekapituliert – von ersten Gesprächen und einem Angebot für ein Selbstbedienungs-Foyer (an dem sich die Stadt mit 90.000 Euro hätte beteiligen sollen) bis zum einstimmigen Beirats-Beschluss, gegen die Pläne mittels Klage und „einstweiliger Verfügung“ vorzugehen. Das Landesgericht Krems wies wie berichtet beides ab, las aus dem Vertrag keine ewige Gültigkeit und kein Mitspracherecht heraus.

Warum die Stadt nun auf weitere Rechtsmittel verzichtet, das erklärte Harrer mit der Kostenfrage: Mehr als 8.000 Euro habe das Verfahren bis dato gekostet, bei einer Berufung sei zusätzlich mit einem fünfstelligen Betrag zu rechnen. „Diesen Kampf David gegen Goliath kann sich die Gemeinde nicht leisten“, räumte der Stadtchef ein. Er habe die Vorgehensweise als „äußerst irritierend“ und „geringschätzend“ erlebt, das einst stolze Bankgebäude am Hauptplatz sei nun zum Schandfleck verkommen.

Harrer dankte für die „wunderbare Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen“ im Beirat, dieser solle aber in einer letzten Sitzung aufgelöst werden. Auch alle weiteren 13 Tagesordnungs-Punkte der Sitzung im Seminarzentrum des Kulturhauses, das als Ausweichquartier für das im Umbau befindliche Stadtamt diente, wurden diskussionslos und einstimmig fixiert.