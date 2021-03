Viele kannten den Friseur „Barber one“ am Eck beim ehemaligen Spielwaren-Geschäft in Schrems. Doch nach dem Lockdown im vergangenen Dezember verließ der aus Linz stammende Sergen Bulut nach etwa einem Jahr die Granitstadt wieder.

„Ein Geschäft zu halten, wo keine Einnahmen hereinkommen – das ist für einen Jungunternehmer nicht möglich“, erklärt er. Deshalb ging er wieder nach Oberösterreich zurück, von wo auch seine Frau nicht wegziehen wollte. Nun betreibt Bulut in Grieskirchen ein Barber-Geschäft und macht Hausbesuche als Friseur.

„In der Coronazeit ist es schwer, einen Pächter zu finden.“ Mehmet Yigit

Das gesamte Areal vom ehemaligen Spielwaren-Geschäft übernahm Mehmet Yigit – er betreibt seit mehreren Jahren ein Imbiss-Lokal in Gmünd – im März 2020 von seinem Bruder Tamer. „Ich möchte das komplett eingerichtete Friseurgeschäft unbedingt wieder vermieten, doch in der Coronazeit ist es schwer, einen Pächter zu finden“, sagt Yigit. Das Geschäft sei zwar für einen Friseur eingerichtet, aber notfalls müsse alles ausgeräumt werden, um ein anderes Geschäft unterzubringen. Außerdem will er die Wohnung im Obergeschoß des Hauses für sich und seine Familie in der nächsten Zeit adaptieren, erzählt Yigit.