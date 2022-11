Baupläne für freie Flecken zwischen Hoffeldstrasse und Gartengasse

Wer aktuell baut, der weiß: Vieles ist teuer. Trotzdem halten Gemeinden Ausschau nach neuen Baugründen, auch die Stadt Schrems. Vorige Woche wurde im Gemeinderat ein Grundstücksankauf im Bereich der Hoffeldstraße von der Firma Eaton thematisiert.

Primäres Ziel: Es soll eine Zufahrtsstraße entstehen, um Bauplätze zwischen Hoffeldstraße und Gartengasse erschließen zu können. Vizebürgermeister Michael Preissl (SPÖ) spricht von drei Einzelbauplätzen in diesem Bereich und einem neuen Reihenhaus-Projekt mit etwa zehn Wohneinheiten auf bereits vorhandenem Gemeindegrund: „Das Grundstück ist lang und schmal. Dadurch wäre es schwierig, neben dem Erschließungsweg noch genug Platz für Einfamilienhäuser zu haben.“

Zusammenarbeit mit bewährten Partnern

Man sei noch in Gesprächen mit Genossenschaften, er sei zuversichtlich, dass es zu einer Zusammenarbeit mit bewährten Partnern kommen könne, erklärt Preissl.

Die Schaffung von Einzelbauplätzen sei in der Stadt selbst mangels gemeindeeigenen Gründen schwierig, auch im Wohnpark gebe es nur mehr wenige verfügbare Parzellen. „In Langschwarza, Gebharts und Kottinghörmanns gibt es noch mehr freie Baugrundstücke, zum Teil auch in zentraler Lage. Im Stadtgebiet werden wir die Augen nach weiteren größeren Bauland-Möglichkeiten offen halten müssen“, sagt er. Jene im Bereich Hoffeldstraße/Gartengasse mit Zufahrt via Hoffeldstraße könnten demnach im Laufe des Jahres 2023 verfügbar sein. Die Kosten für den Grundankauf von der Firma Eaton wurden im Gemeinderat mit 50.000 Euro beziffert.

Dort traf die SPÖ auf Kritik der Opposition

ÖVP-Stadtrat David Süß fragte, ob das Projekt zuvor in einem Ausschuss thematisiert worden sei. Die Antwort lautete Nein. „Das ist ein bisschen verwunderlich. Als du als Bürgermeister begonnen hast, gab es einige gute Entwicklungen. Wir sind für die Schaffung von Bauland, keine Frage. Nur: Die Vorgehensweise ist nicht in Ordnung“, klagte er in Richtung SPÖ-Stadtchef Peter Müller. Nun heiße es plötzlich „stimmt mit – oder nicht“. Auch die Wahl der Genossenschaft dürfe nicht „still und heimlich ausgemacht“ werden, so Süß.

Im konkreten Fall sei der Schnitt des Grundstückes eine Herausforderung, gleichzeitig bestehe ein Trend zu größeren Parzellen für Einzelbauplätze. Beides lasse sich hier eben nicht miteinander verbinden, rechtfertigt SPÖ-Klubsprecher Preissl die Reihenhaus-Idee als „gute Alternative“. Den Weg zur Auswahl einer Genossenschaft müsse man nicht über eine Ausschreibung gehen, könne man wohl dem Bürgermeister zugestehen, meinte Preissl.

Die Behandlung in einem Ausschuss sei zudem eine Zeitfrage – und man habe hier keine Zeit verlieren wollen. Süß: „Das ist eine billige Ausrede“, Preissl: „Nein, billig ist sie nicht“. Der Grundankauf wurde schließlich einstimmig beschlossen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.