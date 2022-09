Baustellen in der Granitstadt: Fernwärme und Wasserleitung

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Nach intensiven Arbeiten der Kelag Energie & Wärme (KEW) zur Ausweitung des Fernwärme-Netzes in der Bezirkshauptstadt Gmünd begannen vorige Woche umfassende Grabungen in Schrems. Die Kelag investiert hier fast eine halbe Million Euro.

Am Hauptplatz wurde mit Grabungsarbeiten begonnen, um die Anbindung der Zuleitung City Center an die Hauptleitung der Fernwärme zu installieren. Neben dem Hauptplatz ist zurzeit auch in der Bahnstraße eine Wasserleitungsbaustelle, die den Straßenverkehr ebenfalls leicht beeinflusst. Bei Kelag sei man bemüht, die Arbeiten so rasch wie möglich abzuschließen, meint Klaus Kreindl im Gespräch mit der NÖN. Aufgrund genereller Material-Engpässe sei eine rasche Umsetzung von Neuanschlüssen allerdings nicht möglich, sagt Kreindl: Die Lieferzeit dauere gut 20 Wochen.

Insgesamt ist in Schrems demnach noch in einigen Nebenstraßen die Verlegung der Fernwärmerohre und Anschlüsse in Planung, wie der Vertriebsleiter für Wien, Niederösterreich und Burgenland, Jürgen Loschy, erklärt. Das von der KEW wie berichtet im Jahr 2019 angekaufte Heizwerk habe ausreichend Kapazität und bringe die Heizleistung von 800 Megawatt/Stunde leicht zustande. Das Kriterium ist in der Hinsicht also eher das Material für Neuanschlüsse.

Die Investition der KEW wird mit etwa 450.000 Euro beziffert. Wenn alles ohne Komplikationen über die Bühne geht, soll der Schremser Hauptplatz rasch wieder ungehindert befahren werden können.

