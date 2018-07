Eineinhalb Jahre, nachdem die Stadtgemeinde Schrems den ehemaligen Bergkindergarten an die Siedlungsgenossenschaft EBSG verkauft hatte, hat vorige Woche der Abbruch des markanten Altbaus begonnen. Die EBSG-Tochter Südraum realisiert hier ihr bereits zweites „Junges Wohnen“-Projekt für Schrems.

Während diese Förderschiene des Landes ansonsten eher wenig Resonanz im Gmünder Bezirk findet, ist „Junges Wohnen“ mit geförderten Starterwohnungen zu jeweils etwa 60 m 2 für Menschen unter 35 Jahren in der Granitstadt ein Erfolgsmodell. Jenes in der Josef-Widy-Straße ist praktisch immer ausgelastet, auch wenn derzeit eine Wohnung frei ist. In der Bergzeile 10 startet die Südraum nach dem Abbruch des früheren Kindergartengebäudes daher ein zweites derartiges Projekt mit zwölf weiteren Wohnungen, wie Jörg Hoffmann – technischer Leiter der EBSG – erklärt.

Ihm zufolge ist die Ausschreibung für die zwölf Einheiten mit Aufzug sowie Terrasse bzw. Balkon, die auf drei Etagen verteilt werden, bereits im Laufen. Baubeginn nach Plänen von Architekt Gerhard Macho soll, so Hoffmann, im Frühherbst sein, die Eröffnung hält er gegen Sommer 2020 für realistisch.

Die Errichtungskosten kann er vor Einlangen aller Angebote noch nicht beziffern. Voranmeldungen für eine der Wohnungen sind jetzt schon über die Stadtgemeinde möglich.