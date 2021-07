Wechsel an der Spitze der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel (RBOW) mit Sitz in Schrems, 18 Bankstellen im Bezirk Gmünd und aktuell 13.883 Mitgliedern: Braumeister Karl Trojan stellte sich nach 16 Jahren als Obmann nicht mehr der Neuwahl. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig der bisherige Obmann-Stellvertreter Tobias Spazierer, Geschäftsführer der Buchhandlung und Schremser Stadtrat, gewählt. Als Stellvertreter folgt der Heinrichser Alexander Stangel auf Spazierer. Als Aufsichtsrats-Vorsitzender wurde Günter Binder bei der Generalversammlung in seiner Funktion bestätigt.

Fusion mit Weitra als herausragendes Ereignis. „Ich habe diese Funktion über vier volle Perioden mit großer Leidenschaft ausgeübt, werde weiter Vorstandsmitglied bleiben und einige weitere Funktionen am Raiffeisen-Sektor wie die Vertretung der Region Waldviertel-Nord in der Holding innehaben“, sagt Trojan. Als herausragendes Ereignis nennt er rückblickend die Verschmelzung der RBOW mit der Raiffeisenbank Weitra im Jahr 2016 zu einer „großen Bezirksbank. Es war damals eine selbstständige Entscheidung, weil beide Seiten der Meinung waren, dass der Zeitpunkt für den gemeinsamen Weg nun gekommen sei.“

Wichtig sei ihm auch gewesen, den radikalen Verschlankungskurs anderer Banken nicht mitzutragen, sondern „regionaler Finanzdienstleister und Ansprechpartner für Geldanlagen und Vereine auf Augenhöhe“ zu bleiben. Mit Tobias Spazierer sei nun ein würdiger Nachfolger für die Obmannschaft einer „guten, starken Bank“ gefunden, sagt Trojan. Der Wechsel sei langfristig vorbereitet worden.

Spazierer: „Prinzip deckt sich weitgehend mit meinem Weltbild.“ Warum sich Spazierer seit etwa 20 Jahren ehrenamtlich in Aufsichtsrat bzw. Vorstand engagiert? „Weil ich vom Grundgedanken des genossenschaftlichen Raiffeisen-Systems überzeugt bin, er deckt sich weitgehend mit meinem Weltbild. Ich übernehme hier eine spannende Funktion und bin stolz darauf, dass ich sie ausüben darf“, sagt Spazierer (45) zur NÖN.

Unter diesen Prinzipien streicht er etwa die Regionalität hervor. Diese sei hier anhand von in der Region gefällten Entscheidungen, der Kundennähe in 18 Bankstellen und in der nicht gewinnorientierten Arbeit abgebildet: „Natürlich wollen wir positiv wirtschaften, aber Gewinne werden wieder ins Unternehmen und in den regionalen Förderauftrag investiert, den wir sehr ernst nehmen.“

Negativzinsen für Einlagen derzeit „nicht vorstellbar“. Die größte Herausforderung für die Zukunft sehen Trojan und Spazierer in der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, diese wird als Erschwernis vor allem für regionale Genossenschaftsmodelle gesehen. „Es sind zweifelsfrei spannende Zeiten für Banken, in denen man auch im Vorstand für die Region mitgestalten kann“, sagt Spazierer.

Mit seinem eigenen Betrieb benötigt er etwa zur Abwicklung von Schulbuchzahlungen durch den Bund ein Bawag-Konto – dafür bekam er nun die Verständigung, künftig für Guthaben ein „Verwahrungsentgelt“ in Höhe von 0,5 Prozent berappen zu müssen. Der Begriff ist eine geschönte Bezeichnung für Negativzinsen. „Dass auch die RBOW eines Tages ihren Kunden Geld für Einlagen abnehmen wird, kann ich mir nicht vorstellen“, beteuert Tobias Spazierer: „Das ist ein Vorgehen, das sich nicht mit meinem Verständnis einer regionalen Bank deckt.“

Geschäftsleiter Pollak vor Ruhestand. Auch in der Geschäftsführung zeichnet sich indes ein Wechsel ab: Geschäftsleiter Johann Pollak tritt mit Ende November in den Ruhestand. Andreas Meixner, der bereits die Agenden des Privatkundengeschäftes übernommen hat, soll dann auch die Firmenkunden übernehmen. Dietmar Stütz bleibt Geschäftsleiter für den internen Bereich.

Karl Trojan habe er erst im Zuge der Fusion als Obmann erlebt, blickt Pollak zurück – er kam ja mit der Raiffeisenbank Weitra in die RBOW. Aber, so Pollak: „Ich habe ihn als wirtschaftlichen Experten und als jemanden kennengelernt, der die Genossenschafts-Werte stark vertritt und nach außen trägt.“ Er habe enormen Vertrauensvorschuss und eine „Wertschätzung auf Augenhöhe“ erfahren.