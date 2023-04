Bioservice Zach: Im Neubau wird es schon eng, Ausbau wird geplant

Die Zukunft werde im Unternehmen sehr ernst genommen, sagt Geschäftsführer Robert Zach beim Rundgang durch den 2019 errichteten Neubau direkt an der Bundesstraße B2 im Wirtschaftspark Schrems. Schon sein Vater habe neben dem Idealismus als Bio-Pionier der Blick nach vorne zur Gründung des Unternehmens geführt, weil er den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 1995 durch den nun riesigen Markt nicht nur als Gefahr begriffen habe, sondern auch als einmalige Chance.

Heute hat die Firma acht Beschäftigte, aktuell wird eine zusätzliche Verstärkung im Büro für Verkauf und Marketing gesucht. Sie liefert gut 200 verschiedene Ingredienzien von Gewürzen über Ei- und Milchpulver, Stärke oder Süßmittel bis zu Trockengemüse und -frucht an etwa tausend Kunden in ganz Europaaus. Alle Mitarbeitenden sollen 30 Prozent ihrer Arbeitszeit nutzen können, um sich mit Entwicklungen und Bedürfnissen der Zukunft zu befassen, sagt Robert Zach. Da geht es um die Effizienz im Lager oder Kalkulationen des Kundenbedarfs zur gezielteren Prognostizierung und Steuerung des eigenen Rohstoff-Einkaufs. Letzterer werde bewusst auf eine relativ breite Basis gestellt, etwa auch mit Zulieferern aus verschiedenen Regionen, um Unabhängigkeit von Wetterentwicklungen zu erreichen und somit Stabilität und Verlässlichkeit zu garantieren.

Blick ins Lager: Andrea Böhm-Gundacker, Wolfgang Kainz, Anna-Maria Hermann, Ulrike Parutschka, Martina Bruckner, Robert Zach, Elfriede und Firmengründer Josef Zach (v.l.) – sowie die „Lagergehilfen der nächsten Generation“ David, Lisa und Benedikt Zach. Nicht am Bild aus der Belegschaft: Johanna Schindele, Margit Anibas, Madalina Paun. Foto: privat

Neubau 2019 – mit Blick auch schon auf die Erweiterung. Der nächste und auch gleich übernächste Schritt wurden gedacht, als 2019 aus dem viel zu eng gewordenen Stammsitz im Gründerzentrum im Access-Industrial-Park Gmünd in den Neubau nach Schrems übersiedelt wurde: Robert Zach hatte den Standort gegenüber der NÖN schon damals als „idealen Platz zum Wachsen“ bezeichnet – eine Ausbaustufe sei am etwa 4.000 m² großen Grundstück berücksichtigt. Vier Jahre später macht sich das bezahlt: Die an die Breitseite des Firmenbüros angedockte, etwa 750 m² große und bis zu acht Meter hohe Lagerhalle soll nun 1:1 als Zubau nach hinten gespiegelt werden – und eine Andockschleuse für Großabnehmer erhalten.

Die 150 kWp starke Photovoltaik-Anlage soll im gleichen Atemzug auf 250 kWp erweitert werden. Kalkuliert wird mit einer Investition im Bereich zwischen einer halben und einer Million Euro. Zeitdruck habe man hinsichtlich Umsetzung keinen, betont Zach. Geplant sei die Umsetzung aber noch für heuer, wobei der Großteil der Firmen vom Bau 2019 auch diesmal mit dabei sein sollen.

Der Plan: Im rechten Bereich wird die bestehende Lagerhalle verdoppelt – und eine Andockschleuse integriert. Foto: privat

Lager als Um und Auf in turbulenten Zeiten. Firmenchef Robert Zach, studierter Techniker mit TU-Abschluss, sieht das Lager gerade in unbeständigen Zeiten als zentrales Element, „wir fangen damit Probleme für Kunden ab, federn die Volatilität am Markt ab“. Das Lager ist digital in eine Reihe von Algorithmen zur Abstimmung aktueller und künftiger Kundenbedürfnisse eingebunden, ist auch für die Beschäftigten von allen Räumen des Büros auf kurzem, direktem Weg erreichbar. Im Schnitt schlage es sich einmal im Monat um, rechnet Zach vor.

Durch verschiedene Zonen kann flexibel auf Lagerungsbedürfnisse der Ware Rücksicht genommen werden. Die zusätzliche Fläche soll künftig – abhängig von gerade nachgefragten Lagerbedingungen – als eigenständige Halle und genauso als gemeinsame Halle mit dem bestehenden Lager genutzt werden können.

Kunde im Fokus: Robert Zach sieht sich als „Händler, nicht als Broker“

Im Einkauf sei die Bio-Sicherheit wesentlich wichtiger als die Frage nach dem aktuell günstigsten Preis, streicht Robert Zach hervor. Was in Europa in Bio-Qualität wachse, werde in Europa bei seit Jahren verlässlichen Partnern gekauft. Man wolle selbst ein Partner sein, mit dem man etwas aufbauen und auch Probleme gemeinsam aussitzen könne, sieht er sich als „Händler, nicht als Broker“.

Es gehe auch darum, Kunden an der Hand zu nehmen, Lösungen anzubieten: „Kunden kommen oft mit einem konventionellen Rezept und der Frage, ob das biologisch umsetzbar ist. 1:1 funktioniert das im Regelfall wegen Struktur, Farbe oder Viskosität nicht – ein Bio-Produkt sollte sich einfach abheben.“ Apfelpulver funktioniert etwa als Zuckerersatz, kann aber zugleich Geschmack und Konsistenz verbessern.

Geschäftsführer Robert Zach Foto: privat

Wofür Bioservice Zach steht – und wofür nicht

Direkt mit Konsumenten kommt Bioservice Zach nicht in Kontakt – es wird weder ein eigener Shop betrieben, noch werden Endprodukte für den Markt selbst hergestellt. Es werden auch keine Frischwaren eingekauft, sondern ausschließlich durch Trocknung oder andere Methoden haltbar gemachte Lebensmittel, betont Robert Zach.

Beliefert werden alle Weiterverarbeiter vom bäuerlichen Direktvermarkter – der etwa Bio-Käse mit Gewürzen aus dem Bioservice Zach veredeln möchte – bis zu den bekannten gewerblichen Erzeugern, die für die Supermärkte produzieren. Kunden sehen dort nicht, wenn sich in Soße, Aufstrich, Snack, Müsli, Eis, Getränk, Bäckerei, Fleischware oder auch Tiernahrung Zutaten verbergen, die einst das Lager bei Bioservice Zach durchliefen. Robert Zach selbst weiß es in vielen Fällen – wenn Zutaten direkt an den Endproduzenten verkauft wurden – sehr wohl.

Spurensuche im Supermarkt. Spannend ist der Gang durch einen Supermarkt aus seiner Perspektive allemal, schmunzelt Zach, „man hat einen eigenen Blick, freut sich, wenn man Produkte mit Vergangenheit in Schrems sieht“. Und hat vermutlich auch gleich im Kopf, welche Zutaten beim jeweiligen Kunden in absehbarer Zeit wohl knapp werden.

