Gäbe es keine Zuwanderung, es würde eine der bekanntesten Marken des Bezirkes Gmünd vielleicht nicht mehr geben: Schremser Bier überlebte dank frühzeitigem Aufsprung der im 19. Jahrhundert aus Böhmen zugewanderten Familie Trojan auf die industrielle Revolution, laufenden Modernisierungen und dem klaren Bekenntnis zur Region das große Brauerei-Sterben im Bezirk.

Der Kauf der seit 1410 in Schrems dokumentierten Brauerei durch den 1793 in Zámyšl geborenen Jakob Trojan jährt sich diesen Sommer zum 180. Mal.

Brief und Siegel fürGeneration eins: Jakob Trojan erlernte den Beruf des Bierbrauers und erwarb im Jahr 1820 in Česká Lípa diesen wunderschönen Gesellenbrief. | privat

Gegründet wurde die Brauerei im frühen 15. Jahrhundert von der Schlossherrschaft Schrems, „Hans der Brauer“ wurde 1410 urkundlich erwähnt. Mit dem Schloss wechselte ab dem 18. Jahrhundert auch die Brauerei mehrmals den Eigentümer.

Jakob Trojan war es schließlich, der das Brauhaus an der Braunaubrücke nach Jahren der Wanderschaft, in denen er den Beruf des Bierbrauens erlernt hatte und Pächter der Brauereien in Suchdol nad Lužnicí sowie Neu-Nagelberg gewesen war, im Jahr 1838 um 10.200 Gulden erwerben sollte.

Seither ist die Brauerei ununterbrochen im Familienbesitz. Jakob Trojans 1833 geborener Sohn Theodor legte den wesentlichen Grundstein dafür: Er erkannte inmitten der industriellen Revolution den Trend zu Mechanik und Maschine, ließ außerhalb des Zentrums am heutigen Standort die „Erste Waldviertler Dampf-, Koch- und Maschinenbrauerei“ errichten.

„Der Standort wurde klug gewählt, perfektes Brauwasser war und ist dort in bester Qualität vorhanden“, sagt Karl Theodor Trojan nun. Im Jahr 1904, Theodor Trojan war 71 Jahre alt, startete der Bau, 1906 ging die Brauerei in Betrieb. Die Mälzerei blieb bis in die 1920er Jahre am alten Standort.

Jedes Jahr Investitionen in sechsstelliger Höhe

Dem 1886 geborenen Karl Theodor Trojan oblag die Bürde, das Haus durch zwei Weltkriege, die harte Zwischenkriegszeit und die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu führen. Auch die vierte Generation war vom Krieg geprägt: Karl Johann Trojan kehrte schwer kriegsverletzt zurück, konnte aber 1945 als 19-Jähriger mit dem neuen Studium der Brau- und Gärungstechnologie beginnen und es 1948 an der Hochschule für Bodenkultur abschließen.

„Er schuf eine moderne, mittelständische Brauerei“, sagt heute Karl Theodor Trojan, der den Betrieb 1991 übernahm. Auch in seine Zeit fielen richtungsweisende Änderungen: Lange vor dem Trend zu „regional“ wurde 1995 die „EZG-Ökoregion Waldviertel“ gegründet, die die Versorgung mit hochwertigem Waldviertler Landkorn garantiert. Bio-Bier wird seit über zehn Jahren produziert. Das Verkaufsgebiet wurde ständig vergrößert, schließlich auf die Biernationen England, Deutschland und Tschechien ausgeweitet.

Der Kaufvertrag aus dem Jahr 1838. | privat

„Einige hunderttausend Euro fließen jedes Jahr in verschiedene Bereiche der Brauerei. Das ist unser Bekenntnis zur Region“, betont Karl Theodor Trojan. Vor dem kommenden Winter müsse etwa kräftig in die Kältetechnik investiert werden: „Das verschlingt viel Geld, auch wenn man es von außen nicht sieht.“

Die sechste Generation steht Gewehr bei Fuß. Karl-Theodor jun., ausgebildeter „VLB Brewmaster“, ist bereits in Produktion und Qualitäts-Management tätig. Johann studiert Rechtswissenschaften und arbeitet nebenbei in allen Bereichen der Brauerei mit. Noch sei es für Spekulationen über die Zukunft aber zu früh, schmunzelt das Familienoberhaupt. „Zehn, fünfzehn Jahre“ wolle er auf jeden Fall führend weitermachen, betont er. Mit Gewissheit könne er nur das sagen: „Hopfen und Malz, Gott erhalt‘s“ soll es in Schrems auch in ferner Zukunft heißen.