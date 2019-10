Die Ehrungen langgedienter Mitarbeiter an einem Vormittag im Advent sind ein Fixpunkt im Arbeitsjahr bei Eaton Industries. Für einen „Mitarbeiter, der immer noch mit vollem Elan dabei ist und einen sehr guten Job macht“, scherte Werksleiter Thomas Graf aber aus der Tradition aus: Willibald Kropacek ist in einem der größten Betriebe des Waldviertels der erste Mitarbeiter, der durchgehend 50 Jahre lang beschäftigt ist. Grund genug für eine Ausnahme von der Tradition – und einen prall gefüllten Geschenkkorb der Firmenleitung.

02.10.2019 – Schrems Seltene Firmentreue: Nicht müde nach 50 Dienstjahren

AKNÖ-Chef Markus Wieser habe unlängst von einem Niederösterreicher erzählt, der es in mehreren Betrieben zusammen auf 50 Jahre gebracht habe, sagt Gmünds AK-Geschäftsstellenleiter Michael Preissl. Ein Fall ähnlicher Treue zu ein und derselben Firma im Bezirk ist ihm aber genauso wenig bekannt wie Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Peter Weißenböck.

„Menschen bleiben am ehesten lange, wenn einfach Betriebsklima und Umfeld passen.“ AK-Bezirkschef Michael Preissl sieht auch Unternehmens- Kulturen als Grund für lange Firmenkarrieren im Waldviertel

Kropacek ist zwar ein Aushängeschild in Sachen Firmentreue, lange Karrieren sind bei Eaton aber nicht die Ausnahme. 450 Mitarbeiter sind seit über zehn Jahren im Haus, fast 30 Prozent der Belegschaft seit über 20 Jahren. Thomas Graf nennt mehrere Gründe dafür, darunter Bemühungen um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatem. Auch die Lehrwerkstätte gehe weit über eine normale Ausbildung hinaus und schaffe so das Rückgrat des Werkes: „Die Hälfte der 700 seit den 1970er Jahren hier ausgebildeten Lehrlinge ist immer noch bei uns.“

AK-Bezirkschef Preissl kennt Kropacek als „korrekten, für Eaton ganz wertvollen Menschen, dem das Firmenwohl sehr am Herzen liegt“. Gerade regionale Leitbetriebe wie Eaton, Elk, Agrana oder das Moorheilbad Harbach („hat noch viele Mitarbeiter der ersten Stunde!“) stünden noch für lange Firmenkarrieren. Das hänge auch mit der Lage des Bezirks an der Grenze – also hohen Opfern für Jobs in einem der entfernten Zentralräume – zusammen.

Firmentreue sei aber vielfach auch die Bestätigung für typisch waldviertlerische Beharrlichkeit, betont Preissl. Er höre bei Firmenehrungen oft, dass das Einkommen für Beschäftigte nicht das Wichtigste sei: „Sie bleiben am ehesten lange, wenn einfach das Betriebsklima und das Umfeld passen.“ Das klingt dann durchaus auch nach Lob für unsere Betriebe.