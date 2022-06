David Süß zu Bauernbund-Wechsel: „Viele sind wirklich gut drauf“

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Der Schremser Stadtrat und ÖVP-Obmann David Süß (33) wurde am 25. Mai wie exklusiv in der NÖN angekündigt zum Direktor im Österreichischen Bauernbund bestellt: Über den Stellenwert der Bauernschaft, Preisfragen, seinen Zugang zur Politik und die Frage nach der Zukunft des elterlichen Hofes in Langschwarza.

Hinsichtlich Image und Attraktivität eines Berufes in der Landwirtschaft ist Süß guter Dinge. Der Strukturwandel finde mangels Hofnachfolgen und wegen der Industrialisierung noch statt, aber schon schaumgebremst. Süß, der 2012 bis 2017 Generalsekretär der Österreichischen Jungbauernschaft war: „Wir haben so viele motivierte Jungbäuerinnen und Jungbauern, die gut ausgebildet und vernetzt sind, in ihren Betrieben wirklich gut drauf sind und Ideen wie zuletzt für die vielen Selbstbedienungsläden haben.“ Wer mit Hausverstand arbeite, habe in der Landwirtschaft einen krisensicheren Job.

Bekannte Herausforderungen

Unter Preissteigerungen durch Pandemie und Ukraine-Krise leiden Bauern etwa bei Futter- und Betriebsmitteln. Dazu kommen, so der Rechtswissenschafter mit Spezialisierung auf Agrar- & Umweltrecht, Folgen des Klimawandels und steigende Erwartungen der Gesellschaft bezüglich des Tierwohls. Die Themen hätten ihn schon im Job als Referent unter anderem für Tierschutz, Land- & Forstwirtschaft im ÖVP-Parlamentsklub beschäftigt, den er für die Nachfolge des neuen Landwirtschaftsministers Norbert Totschnig an der Bauernbund-Spitze aufgab.

Süß: Es gelte, beste Rahmenbedingungen zu schaffen und mit den richtigen Argumenten auf den Gesetzgebungsprozess einzuwirken. Der Bauernbund sei ein Motor der Agrarpolitik und die mehr als 230.000 Mitglieder der Treibstoff mit einer „gewaltigen Mobilisierungskraft“. Das Netz an Funktionären und Mandataren helfe, die Bedürfnisse und die Stimmung im Bundesgebiet zu erfassen. Die Stelle trete er mit „großer Demut und Freude“ an.

Fragen der Prioritäten

Wird angesichts aller Teuerungen auch künftig Geld da sein, um sich gute landwirtschaftliche Produkte aus der Heimat leisten zu können? Süß sagt „ja“. Die Prioritäten müssten sich womöglich einfach verschieben. „Wenn in Österreich pro Kopf kaum mehr als zehn Prozent der monatlichen Ausgaben auf Lebensmittel entfallen, dann geht es vielleicht um die Frage der Wertigkeit eines guten landwirtschaftlichen Produktes etwa im Vergleich zum neuesten Handy“, betont er.

Wie den Beruf mit der Jungfamilie im Waldviertel verbinden?

Privat erwartet sich der Familienvater eines Töchterchens keine allzu großen Veränderungen. Er werde auch weiterhin „ein- bis zweimal pro Woche“ mit der Franz-Josefs-Bahn nach Wien pendeln und seine Wohnung in der Hauptstadt primär zum Übernachten nach abendfüllenden Arbeitstagen im Büro nutzen, sagt er: Die Arbeit in Wien stehe nicht im Widerspruch zum Leben im Waldviertel, „das ist nicht viel anders als bei einem Maurer auf Montage. Das Bahnreisen hat den Vorteil, dass ich dabei vieles wegarbeiten kann.“ Im Pkw reise er nur an, wenn auch Dienstreisen an Orte ohne Öffi-Anschluss anstehen.

Zukunftsvisionen

Wird ihn seine Reise eines Tages wie seinen Vorgänger in eine Bundesregierung führen? „Ausschließen kann man nie etwas“, sagt David Süß, aber: „Vor habe ich es nicht.“ Konkreter ist sein Vorhaben den Hof der Eltern in Langschwarza mit Fokus auf Stärkekartoffeln und Kompost betreffend. Der Vater habe noch ein Jahr bis zur Pension, die Mutter etwa drei, sagt er, den Betrieb wolle er danach „auf jeden Fall“ übernehmen. Klar ist auch, dass er seine politischen Funktionen in der Heimat weiter ausüben will. „Wenn man sie ernst nimmt, dann sind sie mit dem Beruf vereinbar.“

Beachvolleyball als Initialzündung

Politik sei im Hause Süß immer Thema gewesen, sagt der 33-Jährige. Der Vater habe sich als Ortsparteiobmann und Wahlleiter engagiert, der Opa bis zur Fusion mit Schrems als Kassier der damaligen Gemeinde Langschwarza gearbeitet: „Er hat oft aus der Zeit erzählt. So ist das Interesse gewachsen .“

Die praktische Seite habe er dann mit 20 kennengelernt, als es um den Beachvolleyballplatz im Ort ging. „Viele wollten ihn, keiner traute sich drüber – auch wegen der Verantwortung. Ich habe ihn auf Wunsch der Jugendlichen initiiert, federführend mit der JVP und vielen Helfern umgesetzt“, sagt Süß heute: „Es war ein schönes Projekt, das gezeigt hat, wie man etwas ändern und eine Verbesserung erwirken kann. Ich denke gerne an die Zeit zurück, betreue den Platz auch 13 Jahre später noch gemeinsam mit meinem Cousin.“

