Auf sein 40-jähriges Priesterjubiläum kann Dechant Herbert Schlosser stolz zurückblicken. Eigentlich waren die 40 Jahre schon am 29. Juni 2020 verstrichen, coronabedingt war es da aber nicht möglich, größere Feierlichkeiten abzuhalten. Am Sonntag wurde das im kleinen Rahmen in der Pfarrkirche Schrems nachgeholt, eine Heilige Messe für ihn und mit ihm gefeiert. Wundervoll umrahmt wurde diese von den Chören aus dem Projekt von Eva Suchy sowie der Gruppen um Benedikt Habisohn und Effata.

„Bei dir, lieber Herbert, hat sich die göttliche Fügung wahrlich erfüllt“, begann Pfarrkirchenrat Heinz Schmitke mit seiner Danksagung an Dechant Schlosser. Als Dankeschön wurde ihm unter anderem ein Buch überreicht, in dem alle Wünsche und Glückwünsche der Pfarrgemeinde verfasst wurden. Stellvertretend für Martina Filler, der Obfrau des Pfarrgemeinderates, wurde dieses nun von Pfarrkirchenrat Heinz Schmitke überreicht. „Danke für die lieben Worte“, sagte Schlosser dazu. Und: „Ich möchte überhaupt keine Geschenke, ich habe nur ein Anliegen – die Spendenbox in der Mitte der Kirche. Damit sind wir nämlich helfende Christen – es geht nicht um mich, sondern um uns als Gemeinschaft, dass die Kirche miteinander und füreinander da ist“, sagte Schlosser.

Was es mit der Spendenboxaufsich hat?

Die Spendenbox wurde für einen priesterlichen Freund aufgestellt, der in Mexiko eine Auffangstelle für jene Menschen leitet, die dort niemanden mehr haben. Wer noch spenden möchte, kann das auch über das Pfarramt in Schrems machen. Der Dechant weiter: „Wir müssen alle zusammen helfen, wenn Kirche noch in Zukunft existieren soll, auf die Menschen zugehen und uns nicht hinter alten Floskeln verstecken. Wir müssen auf die Fragen der Zeit notwendige Antworten geben. Haben wir füreinander ein offenes Herz und offenes Ohr.“ Für die Zukunft sind schon weitere Projekte geplant: die Generalreinigung der Kirche, die Erneuerung der Lautsprecheranlagen oder die neuerliche Behebung der Frostschäden am Außensockel der Kirche. Auch eine Projektionswand für die Liedertexte der Kirchenbesucher soll montiert werden.