Zum Abschluss des bisher erfolgreichsten Firmenjahres mit Höchstwerten bei Mitarbeiterstand und Umsatz ließ sich das Schremser Ingenieurbüro KPP-Consulting etwas Besonderes einfallen: Alle 40 Mitarbeiter wurden mit Spendenschecks über jeweils 250 Euro ausgestattet, die sie im Advent an gemeinnützige Vereine bzw. Institutionen in ihrer Heimatregion übergeben.

Geld an Vereine, deren Einnahmen weggebrochen sind

Nicht allen sei es im Coronajahr so gut ergangen wie KPP, erklären der Geschäftsführende Gesellschafter Armin Kubat und Alice Weltzl, die die Idee zu diesem „Solidaritäts-Akt“ hatte. Man sehe sich in der gesellschaftlichen Verantwortung, etwas zurückzugeben und Vereine zu unterstützen, für die coronabedingt große Teile der Einnahmen weggebrochen sind. Weil sich die Belegschaft dank Hauptbüros in Schrems, Krems und Zwettl regional weit verstreut, verteilen sich die insgesamt 10.000 Euro auch aus dem Waldviertel hinaus bis in die Bezirke Melk, Hollabrunn, Tulln und nach Wien.

Großes „Zusammentreffen“ am Schluss

„Vom Blasorchester über den Sportverein bis zu Feuerwehr, Rotkreuz, Förderzentrum und Tierschutzverein ist alles dabei“, schmunzelt Weltzl. Wegen der Covid-Maßnahmen sind persönliche Übergaben laut Kubat vielfach nicht möglich. In dem Fall wird auf virtuelle Übergaben ausgewichen, die Beschenkten machen dann selbst Fotos und laden diese hoch.

Am Ende der Aktion kann es somit trotzdem ein Zusammentreffen aller geben, coronabedingt eben auf ungewöhnliche Weise: Eine große Collage aus allen 40 Übergabefotos soll zur Erinnerung gestaltet werden.