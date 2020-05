Nach dem Beschluss des Gemeinderates, zwecks Aufzeichnung und Übertragung seiner Sitzungen eine Videoanlage anzuschaffen, sind die Installationen erfolgt. Fehlt nur mehr die Inbetriebnahme, drängt die Opposition geschlossen auf einen Beschluss, der die Voraussetzungen für den Betrieb fixiert.

Gerade in der Corona-Situation sei eine Online-Übertragung „ein Beitrag für mehr Schutz der Bevölkerung, welche die Sitzung verfolgen möchten“, fordern ÖVP, Liste Prinz und FPÖ den SP-Bürgermeister Karl Harrer vor der Gemeinderats-Sitzung am 28. Mai in der Stadthalle erneut auf, den Beschluss umzusetzen. Laut Opposition wurde nach Prüfung der technischen und rechtlichen Voraussetzungen die Umsetzung für die erste Gemeinderatssitzung im neuen Stadtamt angekündigt.

Diese ist nach der Installation im Jänner mit Ausnahme der Konstituierung des Rates noch nicht erfolgt, betont Harrer, zuletzt habe es zudem dringendere Themen gegeben. Der Punkt sei Teil der Sitzung am 28. Mai, jedoch müsse etwa geklärt werden, wie lange Bilder abrufbar sein sollen und welcher Bildausschnitt genommen werden soll. Genauso sei fraglich, ob es das Okay jedes einzelnen Mandatars für die Veröffentlichung brauche. Nach der Prüfung könne in der nächstmöglichen Sitzung ein Beschluss gefasst werden.