Ein kleines, aber sehr effizientes Teil geht von Eugenia bei Schrems aus um die Welt – und das extrem häufig: Der im Eaton-Vorläufer F&G entwickelte Leitungsschutz-Schalter, der in mehr als 170 Länder exportiert wird, hat die 1-Milliarden-Stück-Grenze gesprengt! Mehr als 106.000 Tonnen Schalter, die aneinandergereiht zweimal die Erde umkreisen würden, verdeutlichen die Dimension des Export-Schlagers aus Schrems.

Ausgerechnet die Automatisierung, die körperliche Arbeit in den Schatten stellt, sichert im Eaton-Werk knapp 700 Arbeitsplätze und ist das Erfolgsrezept, das den heimischen „LS-Schalter“ am Weltmarkt bestehen lässt. Die Automatisierung ist, wie Werksleiter Thomas Graf sagt, auch der Hauptgrund dafür, warum Europa im Bereich Leitungsschutz nicht von asiatischer Billigstware zugeschüttet wird: „Wir können aufgrund unserer langjährigen Expertise in der Automatisierung selbst in Asien, wo vielfach noch halbautomatische Anlagen betrieben werden, günstiger anbieten.“ Und dort wächst der Markt nach Einschätzung von Graf noch.

Werksleiter Thomas Graf. | ml

Erster Millionenauftrag ging nach Asien

Gut 70 Millionen LS-Schalter werden pro Jahr in Schrems hergestellt und tragen einen großen Anteil am Umsatz, der im Vorjahr etwa 340 Millionen Euro erreichte. Solche Mengen waren vor 30 Jahren schlicht unvorstellbar, wie sich Firmen-Urgestein und Lehrlingsbeauftragter Josef Hackl erinnert. Er erzählt von einer „legendären Besprechung“ um 1988/89, als ein Auftrag aus Asien über eine Million Schalter angenommen wurde – herzustellen in einem Jahr. „Die Aufregung war groß, da dies beinahe eine Verdoppelung der Jahresproduktion bedeutete“, schmunzelt Hackl heute: Fertigung und Montage waren größtenteils noch manuell, „Schichten und Mitarbeiter wurden aufgestockt, zum Schluss konnte der Auftrag erfolgreich ausgeliefert werden.“

Der LS-Schalter ist heute ein hochkomplexes Gerät. | Eaton Industries

Thomas Graf sieht nicht nur für Europa weitere Potenziale – auch weil der Sicherheitsbereich immer sensibler werde. Das Ende der 1980er Jahre auf das heutige Schaltermaß gehobene Basismodell wird laufend verfeinert und adaptiert, dafür wird eine 30-köpfige Mannschaft für Forschung und Entwicklung in Schrems und Wien beschäftigt.

Auch in der Automatisierung geht Eaton voran und setzt auf heimisches Know-how – indem es in der Lehrwerkstätte Sondermaschinenbauer ausbildet, die den Automatisierungs-Prozess mit eigenen Entwicklungen vorantreiben. Alleine dieser Bereich sichert gut 60 Arbeitsplätze.

Tore werden zum Jubiläum geöffnet

Schrems behauptet sich seit zehn Jahren im Eaton-Konzern mit weltweit etwa 100.000 Beschäftigten. „Aufgrund unserer hohen Wertschöpfung und unserer hohen Expertise liegt unser Werk in den Top-10 von insgesamt etwa 300 Produktionswerken“, nennt Werksleiter Graf den konzerninternen Stellenwert, von dem sich Konzernchef Craig Arnold zuletzt vor zwei Jahren vor Ort überzeugte.

Der Übergang des Werkes von der Moeller-Gruppe (die es zuvor selbst von Felten & Guilleaume übernommen hatte) zu Eaton im Jahr 2008 habe dem Standort neue Perspektiven geöffnet, blickt Thomas Graf zurück. Der Fokus sei zunehmend vom europäischen auf den globalen Markt gelenkt worden, das macht unabhängiger von regionalen Schwankungen.

Hintergründe zum Werk und zu den hergestellten Produkten inklusive Einblicken gibt es bei Führungen im Rahmen der landesweiten „Industrietage“, an denen sich Eaton am 15. Juni (9-15 Uhr) beteiligt. Voranmeldungen sind erbeten, damit auch wirklich alle Interessierten in Gruppen auf die Reise geschickt werden können. – Mehr dazu auf Seite 8 bzw. im Internet: www.noeindustrie.at