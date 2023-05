„Einseitiger Vorschlag“: ÖVP-Kritik an Gehaltserhöhung

„Völlig unverständlich“ sind für die Schremser ÖVP die Gehaltserhöhungen von Gemeindebediensteten, die im Gemeinderat beschlossen wurden, genauer: „die außerordentliche Vorrückungen im Gehaltsschema für NÖ-Gemeindevertragsbedienstete.“

Denn, so Fraktionsobmann Tobias Spazierer: „Wir schätzen die Leistungen unserer Gemeindebediensteten sehr, lehnen aber diesen einseitigen Vorschlag ab.“ Ein Teil der Mitarbeiter werde für ihre Arbeit belohnt, der Großteil der Angestellten wie jene im Bauhof, im Kindergarten oder auch in der Küche und der Reinigung aber nicht. „Es ist mir völlig unverständlich, warum die SPÖ diesen Vorschlag durchgepeitscht hat. Dieser Beschluss ist ein Schlag ins Gesicht jener, die nicht berücksichtigt wurden“, schreibt Spazierer in einer Aussendung. Die ÖVP habe ein Gesamtpaket gefordert, in dem auch Mitarbeitende des Bauhofes oder des Kindergartens berücksichtigt werden.

Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) sieht keinen Grund für Aufregung: „Das angesprochene Personalpaket hat eben die Verwaltung betroffen. Die anderen Bereiche werden zu einem anderen Zeitpunkt bedacht.“ Aber: Diese Beschlüsse seien im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung gefallen und sollten auch dort behandelt werden, findet Müller: „Ich sehe nicht ein, dass die ÖVP das an die Öffentlichkeit spielt.“

