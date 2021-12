Elektriker bei Montagearbeiten schwer verletzt

Bei der Installation von Deckenleuchten in einer Firmenhalle in Schrems (Bezirk Gmünd) ist ein Elektriker am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Der 55-Jährige hatte Polizeiangaben zufolge einen Hallen-Kran samt Montagekorb benutzt. Weil das am Kran angebrachte Tragseil riss, stürzte der Mann mit dem Korb etwa sieben Meter ab und landete auf dem Boden. Nach der Erstversorgung wurde der Handwerker in das Landesklinikum Horn transportiert.