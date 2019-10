Fertighaus-Marktführer Elk zog wie berichtet heuer die komplette Hausfertigung an den Firmensitz Schrems zusammen, um im tschechischen Planá die Kapazitäten für die Türen- und Fensterproduktion zu erhöhen. War zunächst von 70 zusätzlichen Arbeitskräften im Zuge der Umstellung auf einen fixen Zweischicht-Betrieb in der Granitstadt die Rede gewesen, die Zahl auf 90 und schließlich 115 hochgeschraubt worden, so hielt auch dieser Wert nicht.

„Wir mussten die Mannschaft seit 1. Jänner um ziemlich genau 140 Beschäftigte aufstocken, haben in der Produktion damit erstmals die 300-Mitarbeiter-Marke überschritten“, bilanziert Geschäftsführer Thomas Scheriau auf NÖN-Nachfrage: „Dadurch wurde der Produktionsfluss optimiert – wir fahren derzeit wirklich auf Volldampf!“

Neues Musterhaus als „unser Flaggschiff“

Schwierigkeiten, in einem trotz Arbeitslosigkeit enger werdenden Arbeitsmarkt im Bezirk Gmünd das geeignete Personal zu finden, habe Elk dennoch nicht, widerspricht Scheriau entsprechenden Gerüchten. „Wir brauchen laufend neue Leute. Aber wir finden sie, und wir können sie – auch in unserer neuen Elk-Akademie – sehr gut ausbilden“, betont er.

Warum musste die angepeilte Personalaufstockung gleich um das Doppelte überschritten werden? Im Zuge der erstmals fixen Umstellung auf eine zweite Produktionsschicht habe sich eben in einzelnen Arbeitsbereichen inklusive der Logistik nach und nach zusätzlicher Bedarf herauskristallisiert, sagt Scheriau. Teils seien aufgrund der Qualität von Initiativbewerbungen Jobs vergeben worden, die noch gar nicht ausgeschrieben waren: „Wir haben ja an sich die Arbeit dafür.“

Damit diese auch zukünftig nicht ausgeht, wird nicht nur das Portfolio laufend erweitert – die Musterhäuser in der „Blauen Lagune“ bei der SCS wurden revitalisiert: Soeben wurde dort auch das neue Musterhaus „Design-Edition 173“ eröffnet. „Es ist unser Flaggschiff, das die gesamte Kompetenz der letzten Jahre vereint und neue Maßstäbe setzt“, weist Geschäftsführer Scheriau auf Details wie „Fenstercouch“, Panoramafenster oder einen offenen Erker hin.

Das Käferproblem trifft den Fertighaus-Platzhirschen mit starkem Fichtenholz-Anteil übrigens derzeit nicht: Der komplette Bedarf von mehr als 20.000 m 3 Fichtenholz pro Jahr aus der Region werde über die Rappottensteiner Holz Hahn GmbH gedeckt, die Problematik der Borkenkäfer im Waldviertel habe auf die Versorgung dank immer noch reichlicher Vorkommen keinerlei Auswirkungen.