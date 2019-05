Das Jahr 2019 beschert der Elk Fertighaus GmbH gleich zwei Jubiläen – 60 Jahre ist es her, seit Johann Weichselbaum den Vorläufer des heutigen Marktführers gegründet hat, ihren 40er feiert die Fertighaus-Produktion am Firmensitz in Schrems. Zum Jubiläum will Elk etwas in Nostalgie schwelgen, historische Gebäude vor den Vorhang holen, Geschichten von Bewohnern erzählen. Zugleich wollen Eigentümer Matthias Calice und Geschäftsführer Thomas Scheriau eine Botschaft hervorstreichen: Der Blick muss nach vor gerichtet sein, „Erneuerung ist kein einzelner Schritt, sondern ein ständiger Prozess“.

2-Schicht-Betrieb läuft

In diese Richtung wurden seit 2016, als Calice die Firma mit der Gampen Fertighaus S.a.r.l. erworben hatte, von der Ausrüstung der Monteure bis zur Organisations-Struktur der Führung etliche Maßnahmen gesetzt. Jüngster Schritt war die Zusammenziehung der gesamten Fertighaus-Produktion am Standort Schrems, um im tschechischen Werk in Planá Kapazitäten für die boomende Türen- und Fenster-Erzeugung von Windowstar zu schaffen. Im Zuge dessen wurde Anfang April der Maschinenpark aufgerüstet und erfolgreich auf 2-Schicht-Betrieb umgestellt.

Historischer Höchststand

„Natürlich war das eine Herausforderung, mehr als hundert neue Mitarbeiter mussten im Werk integriert werden“, sagt Scheriau. Darunter waren auch 40 tschechische Mitarbeiter, die der Produktion nach Schrems folgten und etwa durch Sprachkurse unterstützt worden sind. Scheriau: „Wir hatten eine gute Einarbeitungsphase, sind mittlerweile in beiden Schichten in Vollauslastung.“ Die Belegschaft am Firmensitz Schrems habe mit derzeit etwa 880 Mitarbeitern einen historischen Höchststand erreicht (konzernintern wurde die 1.200-Mitarbeiter-Marke bereits überschritten). Weitere Produktions- und Montage-Mitarbeiter werden laufend gesucht, dazu werden in externen Nebengewerben mehrere weitere hundert Jobs abgesichert.

Im Werk in Planá – im Alter von 30 heuer ebenfalls ein Jubilar – soll die Aufrüstung für die Fenster- und Türensparte zur Jahresmitte abgeschlossen sein, für Sommer wird die Initiierung eines effizienten neuen Logistik-Shuttlesystems angekündigt.

Außenanlagen werden neu gestaltet

Einen weiteren Aspekt der Erneuerung sehen Verkehrsteilnehmer schon bald im Vorbeifahren direkt an der B2 bei Kottinghörmanns: Der Außenbereich des Werkes soll neu gestaltet werden, in einem ersten Schritt sollen zunächst die großen Logos auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Tradition trifft Moderne: „Elk Design“

Die Erneuerung trifft auch das Kerngeschäft an sich – mit „Elk Design“ steht eine neue Produktserie am Start. „Wir haben darin alle unsere Erfahrungen für funktionelles Wohnen mit modernsten Design-Ansprüchen vereint“, sagt Geschäftsführer Scheriau: „Unser Vorteil heißt Vordenken.“ Vordenken soll dabei keine Bevormundung oder Einschränkung bedeuten, sondern eine Basis bilden, um Kunden in einer schnelllebiger und komplexer werdenden Welt zu entlasten – und zugleich hohen Spielraum zuzulassen. Das Haus von der Stange gibt es trotz aller Systematisierung nicht, streicht Matthias Calice hervor: „Nicht einmal ein Aktionshaus wie Elk-Life ist ident mit einem anderen, selbst hier bestehen etwa 150 Kombinations-Varianten.“

Energieautarkie und Fertighaus-Villa

„Wir wollen als Marktführer auch die Themenführerschaft sukzessive ausbauen“, betont Calice. Er sieht Elk daher auch als Vordenker in Sachen Klimaschutz, will Häuser Richtung Energieautarkie bewegen und auf diesem Weg Ideen serienmäßig verwirklicht sehen.

Generell erfreue sich die Holzriegelbauweise steigender Beliebtheit, „sie genügt höchsten technischen und optischen Ansprüchen, bietet ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist zeitlich und finanziell kalkulierbar“. Die Kapazitäten seien für 2019 bereits ausgelastet, spricht Geschäftsführer Scheriau von etwa tausend in Auftrag gegebenen Häusern vom Aktionshaus bis zur 2-Millionen-Euro-Villa mit 400 m 2 Wohnfläche, „der Verkauf bewegt sich schon im Bereich Ende erstes Quartal/Anfang zweites Quartal 2020“.

Der große Überblick

Für hautnahe Einblicke wird neben wöchentlichen Informationstagen am Firmensitz derzeit ein neues Musterhaus in der Blauen Lagune nahe der SCS aufgebaut. Die Eröffnung soll im September gelingen, für Juni ist während der Bauarbeiten ein Besichtigungstag geplant. Ungewöhnliche Ein- bzw. Ausblicke werden auch am 4. Mai beim Tag der offenen Tür in Schrems geboten – zwischen 9 und 16 Uhr wird neben Kinderprogrammen, Infopoints mit Experten und Werksführungen ein Kran mit Aussichtskorb dazu einladen, das zwei Hektar große Gelände aus luftiger Höhe zu überblicken.