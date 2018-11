Am jahrzehntelang gebeutelten Arbeitsmarkt des Gmünder Bezirkes tat sich heuer ein Fenster für 70 neue Jobs auf einen Schlag auf. Nun muss es noch weiter geöffnet werden: Fertighaus-Marktführer Elk mit 770 Beschäftigten am Sitz in Schrems muss bis Frühjahr laut Geschäftsführer Thomas Scheriau um etwa 115 Beschäftigte, darunter „mindestens 90 frische Arbeitskräfte“, aufstocken.

Elk fährt ja wie berichtet bis Ende 2018 die Häuser-Produktion im tschechischen Planá mit zuletzt gut 200 Häusern pro Jahr komplett herunter, um Platz für die Ausweitung der Türen- und Fenster-Erzeugung zu schaffen. Das Schremser Werk erzeugt dann alle Häuser der Elk-Gruppe, muss dementsprechend ausgebaut und auf 2-Schicht-Betrieb erweitert werden. Bei der Detailplanung dafür habe sich nun ergeben, dass das Team stärker als erwartet vergrößert werden müsse, sagt Scheriau.

Zur Bausaison müssen alle „im Sattel sitzen“

Bis zu 25 tschechische Mitarbeiter dürften von Planá nach Schrems wechseln und hier zu gleichen Konditionen wie Österreicher arbeiten. „90 ist die Zahl der Arbeitskräfte, die wir darüber hinaus unbedingt benötigen werden“, rechnet Thomas Scheriau vor. Dass die Personalsuche nach geeigneten Fachkräften verschiedener Berufsgruppen trotz Arbeitslosigkeit gar nicht so einfach wird, ist klar. Elk hat daher bereits eine Kooperation mit dem AMS Gmünd gestartet. Am 12. Dezember wird zudem am Firmensitz in Schrems zum großen Infotag eingeladen.

Etliche Anfragen habe es bereits gegeben, sagt Thomas Scheriau als seit wenigen Wochen alleiniger Geschäftsführer (Ewald Zadrazil verließ das Unternehmen, Gerhard Schuller wechselte konzernintern als Geschäftsführer zu Elk-Bau). Erste Aufnahmeverfahren sind angelaufen. Gut ein dutzend Wechsler aus Planá hat auch schon in der Granitstadt angedockt, wird – begleitet von Sprachschulungen – sukzessive integriert. „Der internationale Switch funktioniert ganz gut“, bilanziert Scheriau. Nach Neujahr soll die Aufstockung dann wirklich Fahrt aufnehmen, damit zum Start der Hochsaison aus dem Vollen geschöpft werden kann: „Bis Ende April, Anfang Mai müssen alle Neuen da sein und fest im Sattel sitzen!“

Nicht mehr im Sattel sitzt indes jetzt schon die erst im Frühjahr 2018 als Konzern-Personalchefin vorgestellte Nina Fietz. Man wolle die Verantwortung eher „auf mehrere Schultern verteilen“, sagt Geschäftsführer Scheriau. Die Abteilungsleiter hätten den Bedarf ausreichend im Blick, ihre Rolle sei daher aufgewertet worden.