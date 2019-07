Elk will nicht nur den Wohnhausbau in die Moderne führen, sondern hat auch den Hotel- bzw. Motelbereich auf neue Beine gestellt: Die Horner „4juu Architekten“ um Karl Gruber, erst heuer mit einem Anerkennungspreis beim Österreichischen Stahlbaupreis und zuvor schon vielfach mit Holzbaupreisen ausgezeichnet, wurden in ein neues Konzept für den Bereich integriert.

4juu Was ist Altbestand, was kommt neu dazu? Elk zeigt den überarbeiteten Auftritt als Hotel- und Motelbauer derzeit bei der umfassenden Erweiterung des Boutiquehotels in Anif.

Das Modell wurde in Richtung Gesamtlösungen generalüberholt, Elk will zudem auch hier stärker ins Thema Design eintauchen. „Wirtschaftlichkeit und Ultrafunktionalität bleiben die Basis, die Innenstruktur der Gebäude bleibt also modular und funktionell“, sagt Vertriebschef Gerald Wurz. Aber, so Geschäftsführer Thomas Scheriau: „Daneben sollen vor allem im Außenauftritt auch neue Ansprüche ans Design erfüllt werden. Wir wollen etwa Antworten auf regionale Baustile geben.“

Mustergültig veranschaulicht wird das derzeit beim Boutiquehotel Anif (Salzburg), das als Essigmanngut ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Um den regions typischen Altbestand wird eine kräftige Erweiterung um 99 Zimmer realisiert, der Auftragswert für Elk beläuft sich auf immerhin 3,5 Millionen Euro. Die Arbeiten für den Fertigbau laufen, der Montagebeginn ist für September geplant.

Eingetroffen: Millionen-Auftrag aus Deutschland

29 Hotels und Motels wurden seit dem Start der Produktschiene, die Premiere machte 2006 das Avia-Motel Gmünd, gebaut – das kleinste mit acht, das größte mit 117 Zimmern. Auch noch heuer werden neben der Hotel-Erweiterung in Anif ein Seehotel in Podersdorf mit 36 Zimmern und ein Motel in Strasshof mit 16 Einheiten errichtet.

Auch 2020 wird es im großvolumigen Objektbau genug zu tun geben: Der Auftrag für einen Gewerbebau in Deutschland mit einem mehr als zwei Millionen Euro hohen Auftragsvolumen ist soeben ins Haus geflattert.