Ende des Stillstands: „Otto-Haus“ wird zu „Otto Quartier“

Das „Otto-Haus“ an der Ecke Hauptplatz und Josef-Widy-Straße, ein Sinnbild für Aufstieg & Fall des Geschäftslebens in Schrems, hat neue Besitzer. Diese wollen die weitläufige Immobilie aus dem jahrelangen Tiefschlaf holen – und damit unter dem Namen „Otto Quartier“ wichtige neue Impulse für die Granitstadt setzen.

Der Lack war ab, als der Gebäudekomplex 2018 verkauft wurde – und blieb es. Foto: Markus Lohninger

„Wir sehen Potenzial in dieser architektonisch interessanten Immobilie und werden unser Bestes geben, um mit ihr auch den Schremser Hauptplatz im Sinne der Allgemeinheit zu beleben“, sagt Geschäftsführer Maximilian Müller von der „Envoi Immo GmbH“, die das markante Gebäude an der stärkstfrequentierten Stelle der Stadt Schrems erworben hat und in eine neue Zukunft führen will.

„Wir“, das sind Maximilian Müller, sein Bruder Daniel und ihr Vater Karl-Heinz.

Versicherer seit drei Generationen in Weitra

Gemeinsam betreiben sie in Weitra die VBM Versicherungsmakler GmbH, die auf die Erfahrung von mehr als 65 Jahren in der Branche bauen kann. Maximilians und Daniels Großvater Karl begann 1955 im Außendienst der Generali-Versicherung. Sein Sohn Karl-Heinz folgte ihm ins Versicherungswesen, machte sich im Jahr 2000 selbstständig.

Blick ins Archiv: Das Kaufhaus Heinrich Otto mit einst bis zu 70 Beschäftigen, bevor es in den frühen 1980er Jahren geschlossen wurde. Foto: schrems.topothek.at

Heute hat Daniel Müller die Geschäftsführung der VBM über, der Familie gehört an der B41 in Weitra das Areal mit Tankstelle, Pizzeria, Fitnessstudio, ehemaliger Disco Tanzwerk (wo nun Privatwohnung & Archiv entstehen) und dem Versicherungsbüro. Parallel zum Versicherungswesen seien Immobilien ein Thema, sagt Maximilian Müller, Geschäftsführer der im Vorjahr gegründeten Envoi Immo GmbH, die die Entwicklung von Immobilien schon im Namen trägt.

Solide Basis für zweiten Anlauf zur Revitalisierung

Ideen zur Belebung des in den frühen 1980er Jahren geschlossenen Kaufhauses Otto – für das danach keine dauerhafte Verwendung mehr zu finden war – hatte gegenüber der NÖN schon der deutsche Vorbesitzer geäußert, als er es 2018 erworben hatte. Zur Umsetzung kam es nicht.

Dass es den Müllers nun ernst ist, belegt alleine der Umstand, dass sie ein fixfertiges Prospekt mit Visionen und Optionen für künftige Mieter vorlegen können, konkrete Sanierungsschritte planen und schon Gespräche mit Interessenten verschiedener Branchen zwischen Einzelhandel und Bank führen. Für das 2010 geschlossene frühere „Schlecker“-Geschäftslokal in der Josef-Widy-Straße ist bereits ein Verein als Pächter gefunden, die Innensanierung läuft. Sehr viele Einkaufs-Möglichkeiten gibt es am Hauptplatz ja nicht mehr, den neuen Eigentümern ist auch deshalb ein guter Mix wichtig. Maximilian Müller: „Mieter sollten daher schon auch in unser Konzept passen, Interesse gibt es offenbar genug.“

Der Pachtvertrag für das Lokal „Midus“, das 2022 von Michael Dudek übernommene und umgetaufte frühere „1er Beisl“, bleibe unverändert.

Viele mögliche Szenarien – und die Vision zum Dachgeschoß-Ausbau

Durch die Beschaffenheit und Größe der Immobilie sind vielfältige Optionen denkbar. Alleine das Erdgeschoß mit insgesamt 775 m² Nutzfläche könnte vom Hauptplatz durch drei Eingänge betreten werden, ein vierter Zugang ist über das Untergeschoß von der Josef-Widy-Straße möglich. Das erlaubt Teilungs-Szenarien.

Auch das Dachgeschoß mit einer Rohbau-Fläche von etwa 500 m² möchten die Besitzer beleben, ihnen schwebt etwa eine Verwendung für Therapieräume oder ein Hotelkonzept vor. Der Vorteil: Über den bei Bedarf erschließbaren Innenhof könnten zusätzliche Parkplätze geboten und ein stillgelegter Aufzug reaktiviert werden – damit wäre Barrierefreiheit für alle Geschoße möglich.

Vor Start zur Fassaden-Sanierung

Bezüglich Sanierung und Entwicklung der Geschäftsflächen wird der gemeinsame Weg mit künftigen Mietern gesucht. Das Gebäude an sich wollen die neuen Besitzer energetisch aufwerten, ans Fernwärmenetz anschließen und rasch auch optisch an früheren Glanz heranführen. Den Anfang soll, sobald es das Wetter zulässt, die am stärksten vom Zahn der Zeit geprägte Fassade in der Josef-Widy-Straße machen. Auch ein Lichtkonzept für die Außenwirkung in der Nacht steht vor der Umsetzung.

Ein guter Start

