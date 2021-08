Ein Straßenprojekt in Schrems sorgte für Aufregung bei den Anrainern und diese zeigte nun Wirkung: Die hier geplante Einbahnregelung samt den mit Grünflächen unterbrochener Parkstreifen sowie ein Geh- und ein Fahrradstreifen werden jetzt doch nicht umgesetzt.

Bei den ÖVP-Mandataren, die erst über die NÖN von der aktuellen Planänderung erfahren haben, häuften sich in den vergangenen Wochen die Beschwerden über die Pläne der Gemeindeführung, die im Rahmen der Straßenbauarbeiten in der Friesstraße umgesetzt hätten sollen. „Diese Pläne klingen ja interessant, aber die Anrainer wollen das nicht“, betont ÖVP-Parteiobmann und Stadtrat Tobias Spazierer. Die Anrainer hätten Befürchtungen, dass für Einbahn, Parkstreifen und Rad- und Gehstreifen die Straße zu schmal sei. „Bei uns deponierten sie ihre Ängste. Das bei einem linksseitigen Parkstreifen in einer Einbahn das Aussteigen auf der Fahrerseite erschwert oder unmöglich sein könnte bis hin zum Platzmangel für die Schneeräumung war vieles dabei“, sagt Spazierer.

Dem Wunsch, dass die Fries straße so bleiben soll, wie sie war, entsprach nun Bürgermeister Karl Harrrer (SPÖ). „Diese Pläne sind vom Tisch. Die Anrainer wollen das nicht“, betont Harrer gegenüber der NÖN. Auch eine schriftliche Anfrage eines betroffenen Bürgers sei schon dahingehend beantwortet worden. „Wir hatten eigentlich beabsichtigt, die Sicherheit der Rad- und Fußgänger in der Friesstraße zu erhöhen, dass diese Pläne auf Unmut der Anrainer stoßen, davon sind wir nicht ausgegangen“, meint Harrer.

Jetzt werde die Friesstraße nochmals neu geplant und über diese neuen Pläne sollen die Anrainer wiederum informiert werden, zeigt Bürgermeister Harrer auf.

Für Stadtrat Spazierer und seine Kollegen ist das Einlenken von Bürgermeister Harrer erfreulich:. „Es ist aber schade, dass das nicht früher passiert ist und die Anrainer verunsichert werden mussten. Aber es ist besser jetzt, als gar nicht.“ Spazierer ist überzeugt, dass es durchaus andere Möglichkeiten gibt, um die zu schnell durch die Wohnstraße fahrenden Fahrzeuge in den Griff zu bekommen.

Jetzt hoffen die ÖVP-Mandatare, dass die Information der Anrainer über die neuen Pläne besser verlaufen würden, als es beim Plan mit der Einbahn passiert ist. „Diese Informationen wurden in Einzelgesprächen den betroffenen Anrainern weitergegeben. Manche Bewohner fühlten sich aber damit unter Druck gesetzt, denn es wurde ihnen vermittelt, dass ja fast alle für dieses Projekt wären.“