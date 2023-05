Schrems Erste Hilfe in 16 Stationen: Lange Nacht beim Jugend-Rot-Kreuz

Karl Tröstl

Foto: Marietta Tröstl

D as Jugend-Rot-Kreuz Schrems veranstaltete am 5. Mai eine „Lange Nacht“. Zahlreiche „Cool Kids“ und „Junge Helden“ waren gekommen, um an einigen spielerischen Lebensrettungsübungen teilzunehmen.