Fahrerflüchtiger nach Unfall rasch ausgeforscht .

Am Parkplatz der Billa-Filiale in der Schulgasse in Schrems ereignete sich am 20. Mai zwischen 9 und 11 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht, wobei die Glas-Fassade der Filiale schwer beschädigt wurde.