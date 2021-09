Wenn drei Schauspieler auf der Bühne stehen und in „Die Fellner Lesung“ Bundeskanzler Sebastian Kurz, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Medienmanager Wolfgang Fellner mimen, dann sind Lacher garantiert. Eine, die daran maßgeblich beteiligt ist, steht derweilen abseits des Rampenlichtes: Anna Wielander. Als Teil des Theaterkollektivs „Institut für Medien, Politik und Theater“ war sie auch beim Festival „Hin & Weg“ in Litschau mit dabei. Über ihren Werdegang, Umwege und gelungene Satire.

Über einen Umweg ging’s zum ORF

Aufgewachsen ist Anna Wielander in Schrems, sie hat bis zur Matura am Gymnasium Waidhofen in der Granitstadt gelebt. Danach ging es zum Studium nach Wien: Eigentlich hatte sie sich für den Bachelor „Journalismus und Medienmanagement“ an der Fachhochschule der WK Wien beworben, daraus wurde aber doch nichts. Stattdessen studierte sie Slawistik mit Schwerpunkt Russisch an der Uni Wien. „Ich bin echt froh über diese Entscheidung“, sagt sie heute. Der Berufswunsch Journalismus blieb aber, deshalb trat Wielander vor fast zehn Jahren ihr erstes Praktikum beim ORF an.

„Ich denke, gute Satire darf auch Grenzen überschreiten. Aber es muss eingeordnet und erklärt werden. Man darf nicht vergessen, worüber man lacht.“ Anna Wielander

Der „Big Dream“ nach dem Studium in Prag

Einmal beim ORF angekommen, wollte sie bleiben. Das erklärte Ziel: die Auslandsredaktion. Und ins Ausland ging es tatsächlich recht bald. Für ihren Master zog Anna Wielander zwei Jahre nach Prag, studierte dort Politikwissenschaften mit Fokus auf Russland: „Das war eine Mega-Entscheidung“, ist sie noch immer von der „Goldenen Stadt“ begeistert. Zurück nach Wien ging es trotzdem früher als geplant. Immerhin wartete dort der „Big Dream“ – eine Festanstellung beim ORF. Heute ist sie Online-Redakteurin.

Ins Waldviertel zieht sie hauptsächlich der „enge Kontakt zu meiner Familie“, erzählt sie. Und: „Wenn ich hinfahre, ist es eine Zeit zum Entspannen und um neue Kraft zu finden.“

Interview mit Christian Kern – fürs Theater

Vor drei Jahren starteten erste Theaterideen mit dem Kollektiv. „Diese Arbeiten machen mir großen Spaß, es ist viel kreativer und freier“, sagt sie. Anfangs hatte das Trio – neben Anna Wielander gehören Felix Hafner und Emily Richards zum Kollektiv – transkribierte Dialoge aus der „oe24.TV“-Sendung „Fellner! Live“ von Schauspielern lesen lassen. Fürs aktuelle Programm von „Die Fellner Lesung“ wurden diese Interviewausschnitte in Redaktionskonferenzen und Infosequenzen eingebettet. Anna Wielander hat die Inszenierung mitgestaltet, Fakten aufbereitet und Hintergrundgespräche geführt – unter anderem mit dem früheren Bundeskanzler Christian Kern.

„Damals war ich zu feig."

Wolfgang Fellners Interviews in einen breiteren Kontext zu setzen, sei ihr wichtig gewesen, sagt Anna Wielander: „Ich denke, gute Satire darf schon lustig sein und auch Grenzen überschreiten. Aber es muss eingeordnet und erklärt werden. Man darf nicht vergessen, worüber man lacht.“

Was sie am Theaterkollektiv so schätze, sei die Arbeit über die eigene Disziplin hinaus – und trotzdem Aspekte aus ihrem Bereich beitragen zu können. Während der Schulzeit am Waidhofner Gym hatte sie das Streben nach kulturellem Engagement noch nicht – obwohl Freunde beim „Theater an der Mauer“ mitgewirkt hatten. Warum? „Damals war ich zu feig, interessiert hätte es mich schon und es gab sogar einmal ein Angebot.“ Erst durch das Studium, das Theater-Angebot der Großstadt und Bekannte entwickelten sich Anna Wielanders kulturelle Tätigkeiten.

Nächstes Projekt: „Der Fall Julia K.“

Im Oktober gastiert das Theaterkollektiv mit „Die Fellner Lesung“ im Waldviertler Hoftheater in Pürbach. Ehe am 19. November im Volkstheater die Premiere von „Der Fall Julia K.“ ansteht. Über einen Kollegen ist Anna Wielander auf den Kriminalfall aufmerksam geworden, das Kollektiv hat sich dann damit beschäftigt: „So sind wir auf immer mehr Fragen gekommen und waren überzeugt, dass das wirklich etwas fürs Theater wäre.“ Der Anspruch: Es sollte weder in „True Crime“-Form, noch zu persönlich aufbereitet werden – sondern vielmehr als gesamtgesellschaftliche Betrachtung. Auch hinter diesem Projekt stehen viele Hintergrundgespräche. „Es ist ein sehr komplexes Thema“, sagt Wielander.

Auch Stille kann eine Belohnung sein

Aktuell steht das Theaterkollektiv rund um Anna Wielander noch vor ein paar Herausforderungen – auch finanziell. Viele der beantragten Förderungen wurden abgelehnt, die Arbeit passiert neben den eigentlichen Jobs. „Man beutet sich selbst irgendwie aus“, gesteht sie. Wenn’s nach ihr geht, sollte sich das ändern: „Es wäre toll, wenn sich das Kollektiv selbst finanzieren und Kooperationen eingehen könnte. An Ideen und Konzepten würde es uns jedenfalls nicht fehlen.“

Und dass die Aufarbeitung in der „Fellner-Lesung“ mehr ist, als bloße Unterhaltung, wurde auch in Litschau klar: Wenn Felix Hafner und Josephine Bloéb auf der Bühne Wolfgang Fellner und „Bambi“ Nina Bruckner mimen, werden die Lacher immer weniger – bis sie angesichts der Absurdität fast ganz verstummen. Das ist ganz in Wielanders Sinne: „Da merkt man nämlich: Das Lachen geht sich nicht mehr aus. Das ist aber auch eine schöne Bestätigung – weil man weiß, dass es angekommen ist.“