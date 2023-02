Feuerwehr will Neubau, auch Politik dafür – aber Kritik an Vorgehen

Zu wenig Platz, nicht optimal an wichtige Verkehrswege angebunden und Garagenräume, die nicht ausreichen: Es gibt mehrere Gründe, warum die Feuerwehr Schrems über ihren räumlichen Ist-Zustand in der Allramstraße 4 nachdenkt. „Das Gebäude entspricht bei Weitem nicht mehr aktuellen Anforderungen“, sagt Kommandant Alexander Glanzer: Es verfügt demnach über fünf große und zwei kleinere Garagen. Die Kapazitäten für 75 Mitglieder, etwa 50 davon im Aktivstand, seien auch platzmäßig nicht ausreichend.

Vor über zwei Jahren seien Gespräche zu dem Thema angelaufen, sagt Glanzer: „Wir sind derzeit noch bei den Überlegungen, was gebraucht wird und arbeiten daran, in die Planungsphase gehen zu können. Wir müssen damit wirklich auf Schiene kommen.“ Auch eine Modernisierung und Renovierung des bestehenden Gebäudes wurde angedacht, stellte sich allerdings als sehr kostspielig dar. Deshalb blickt die Wehr nun in Richtung Neubau.

Dieser mögliche Neubau beschäftigt auch die Politik

Bei der Gemeinderatssitzung in der Vorwoche wäre eine Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes zur Sprache gekommen, der Punkt wurde jedoch von der Tagesordnung genommen. Darin enthalten: eine potenziell für den Neubau infrage kommende Fläche. Die ÖVP hatte dazu einen Dringlichkeitsantrag vorbereitet. Vorgesehene Punkte aus dem Flächenwidmungsplan seien in keinem Ausschuss besprochen worden, der Informationsstand der Opposition „gleich Null“.

„Die Einbindung der anderen Fraktionen ist in den letzten Monaten spürbar weniger geworden und mittlerweile leider noch geringer als in den Zeiten von Altbürgermeister Karl Harrer“, kritisiert Fraktionsobmann Tobias Spazierer. Die ÖVP forderte mehr Informationen zum Stand der Planungen rund ums Feuerwehrhaus, so etwas sei „zu wichtig, um irgendwo in den Hinterzimmern der SPÖ auf die lange Bank geschoben zu werden.“

Ein Baubeirat sei einzurichten. Er sei überrascht, dass das nicht bereits passiert ist, sagt Spazierer: „Denn schließlich ist seit Jahren bekannt, dass das Feuerwehrhaus umfassend saniert oder neu errichtet werden muss.“

Naturschutzrechtliches Gutachten nötig

Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) sieht das nicht anders und betont: „Ein Baubeirat wird eingerichtet, wenn es richtig in die Planung geht.“ Darin vertreten sein sollen neben der Feuerwehr auch alle politischen Fraktionen. Ein Grundstück hinter dem ehemaligen Spar-Markt in der Gmünder Straße sei ein möglicher Standort, es gebe aber auch zu prüfende Alternativen.

Ersterer ist laut Müller allem voran auch naturschutzrechtlich zu prüfen. Unterlagen für den Flächenwidmungsplan seien bis zur Sitzung nicht eingelangt, der Punkt deshalb von der Tagesordnung genommen worden.

