Nicht extrem viel richtete die Schremser Opposition im Gemeinderat mit zwei eingebrachten Minderheiten-Anträgen aus. Aber immerhin: Der Antrag für eine von der ÖVP angeregte Förderschiene für Photovoltaik-Anlagen wurde gemeinsam so umformuliert, dass er einstimmig gefasst werden konnte. Der zuständige Gemeinderats-Ausschuss soll sich nun der Ausarbeitung der konkreten Förderrichtlinien annehmen.

„Zusätzliche Arge nicht sinnvoll“: SP-Stadtrat Franz Ableidinger zu Stadtpark. Archiv

Die Volkspartei hatte durch Fraktionsobmann Tobias Spazierer wie vorab in der NÖN berichtet mit Start 1. September einen Zuschuss von 250 Euro für jede von Privaten errichtete PV-Anlage bzw. jeden Speicher beantragt.

„Wäre der Antrag zum Protokoll so genau ausgearbeitet worden wie dieser, dann hätten wir jetzt nicht eine Stunde lang diskutieren müssen“, ätzte SPÖ-Klubchef Michael Preissl zunächst angesichts des vorangegangenen Streits über die Verschriftlichung der vorangegangenen Sitzung. Aber, so Preissl: Der Sache an sich sei zuzustimmen, wenn dann auch noch die Finanzierung geklärt sei. Diese solle bei der Budgetierung für 2022 berücksichtigt werden.

Energiebeauftragter Markus Hödl (SPÖ) gab zu bedenken, dass im Sommer mit der Neuauflage des Erneuerbaren-Ausbaugesetzes zu rechnen sei. „Eine Kombination aus Klimaförderung und Gemeindeförderung ist zumindest bis jetzt nicht möglich“, warnte er: „Da legen wir uns vielleicht einen Stein in den Weg.“ Daher riet er auch dazu, das Beginndatum noch offen zu lassen – das Konzept zuerst auszuarbeiten, erst dann zu beschließen.

Das geschah nach Umformulierung des Antragstextes, in dem dann auch die konkrete Fördersumme noch offen gelassen wurde, einstimmig.

Mit „Dringlicher“ zu Stadtpark blitzte ÖVP ab

Weniger erfolgreich war die Volkspartei mit dem Antrag zur Bildung einer Arbeitsgruppe für die Umgestaltung des Stadtparkes im Zuge des Hochwasserschutz-Baus. SPÖ-Stadtrat Franz Ableidinger dazu: Landschaftsplaner Gerhard Prähofer arbeite für den Abschnitt entlang der Braunau zwischen Heumühle und Busbahnhof an einem Masterplan, in den auch Anrainer und Bevölkerung zwecks Mitsprache bzw. -gestaltung eingebunden werden. Auch der Gemeinderats-Ausschuss sei eingebunden. Der Vorentwurf solle dann öffentlich präsentiert und diskutiert werden, so Ableidinger: „Da eine zusätzliche Arbeitsgruppe zu gründen, würde ich nicht als sinnvoll erachten.“

Listengründerin Viktoria Prinz: In Ausschüssen hätten die Kleinparteien aber kein Mitspracherecht, in einer Arge schon.

Und Spazierer: „Ich höre zum ersten Mal, dass wir das in einem Ausschuss behandeln.“

Ableidinger süffisant: „Um mir keine Rüge einzuhandeln, sage ich nichts zu Anwesenheiten in Ausschüssen.“

Das sei gar nicht notwendig, konterte ÖVP-Mandatar Wolfgang Zibusch: Die bisher einzige Ausschusssitzung sei im Juli 2020 gewesen. „Es wurde noch nie in einem Ausschuss über den Stadtpark gesprochen, das ist einfach unrichtig.“

Die erste Besprechung mit Prähofer sei erst im Mai erfolgt, räumte Ableidinger ein: „Vor der nächsten Gemeinderats-Sitzung wird eine Ausschuss-Sitzung stattfinden, du bekommst eine Einladung.“ Der Oppositionsantrag zur Arge-Gründung fand keine Mehrheit, er wurde von SPÖ & Grün nicht mitgetragen.